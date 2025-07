Este é o ranking oficial dos animes mais assistidos na Netflix em 2025

A Netflix revelou seu ranking semestral de animes, e o vencedor é ninguém menos que Sakamoto Days, cuja primeira temporada acumulou 24,4 milhões de visualizações e ultrapassou 106,4 milhões de horas de streaming. Logo atrás estão Mashle, The Apothecary Diaries, Dandadan e Solo Leveling, que completam um top 5 que reflete a diversidade de gêneros e a paixão global pela animação japonesa.

1. Sakamoto Days: o Assassino com o sorriso de um lojista

Baseado no mangá de Yuto Suzuki, Sakamoto Days conta a história do temível Taro Sakamoto, um lendário assassino que abandona sua vida de perigo para administrar uma loja de conveniência e constituir família. Shin Asakura, seu ex-aprendiz, chega determinado a trazê-lo de volta ao crime, mas descobre que a vida doméstica tem suas próprias recompensas... e, no processo, torna-se seu guarda-costas.

A série estreou com ótimas críticas e 82% de aprovação no Rotten Tomatoes, e sua mistura de comédia, ação e ternura conquistou mais de 24 milhões de espectadores.

Em 14 de julho, retornou com novos episódios, prometendo a introdução de Lu Shaotang, o personagem “forte e adorável” cuja animação exigiu um enorme esforço da equipe.

2. Mashle: músculos e magia em conflito

Em segundo lugar está Mashle: Magia e Músculos, que combina descaradamente artes marciais, feitiços e uma protagonista que depende da força bruta em um mundo onde a magia é tudo.

Sua abordagem paródica aos clichês do gênero arrancou risadas de 7,9 milhões de espectadores, consolidando seu status como uma comédia de ação imperdível no primeiro semestre de 2025.

3. Diários do boticário: intrigas na corte imperial

Com 7,8 milhões de visualizações, Diários do Boticário transporta os espectadores para a corte imperial chinesa, onde Maomao, filha de um boticário, se vê envolvida em mistérios palacianos graças ao seu conhecimento de ervas e poções. Uma mistura de suspense, romance e sabedoria ancestral que conquistou até o público mais exigente. 4. Dandadan: Risadas e Demônios em Um

Dandadan, com 7,5 milhões de visualizações, mergulha no sobrenatural com um senso de humor irreverente. Combina duelos contra demônios, poderes sobrenaturais e piadas que beiram o absurdo, tornando-se uma escolha favorita para quem busca ação desenfreada e risadas garantidas.

5. Solo Leveling: de caçador novato a lenda

Fechando o top 5 está Solo Leveling, com 7,4 milhões de visualizações. Este anime adapta o popular webtoon sobre Jinwoo, um Caçador de baixo nível que descobre um sistema de jogo misterioso na vida real.

Sua evolução de poderes fracos para habilidades massivas cativou a imaginação de milhares de fãs sedentos por batalhas épicas e desafios cada vez maiores.

A Netflix confirma com esses dados que o apetite por animes é implacável e que, de Sakamoto a Mashle, cada título encontra seu público global. Qual destas séries você está assistindo (ou planeja devorar em seguida)?