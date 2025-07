Companhia aérea usa IA para decidir preço de suas passagens

Ao combinar dados e psicologia, a Delta decidiu abandonar os preços fixos em suas rotas e abrir caminho para algo tão inovador quanto questionável: algoritmos de IA que ajustam a tarifa para cada passageiro. Após um ano de testes bem-sucedidos, a empresa planeja que a inteligência artificial determine um quarto de suas passagens até 2026.

De tarifas fixas a tarifas “sob medida”

Por décadas, os passageiros viram tabelas de preços com dezenas de níveis: adulto, criança, tarifa econômica, econômica plus... A Delta acredita que isso se tornou obsoleto.

A partir de agora, a companhia aérea analisará uma infinidade de variáveis — histórico de compras, demanda em tempo real, reserva antecipada e até mesmo padrões de pesquisa — para prever o preço máximo que cada viajante está disposto a pagar.

Resultados da fase piloto: 3% das rotas agora com IA

Em 2024, a Delta aplicou esse modelo a 3% de suas tarifas e constatou que a lucratividade aumentou sem impactar a ocupação. Os algoritmos otimizaram a receita nos mínimos detalhes, adaptando cada oferta ao perfil de cada passageiro.

Esse sucesso estimulou a empresa a expandir a IA: a meta é que ela represente 20% dos preços em todas as suas rotas até o final de 2025.

Um futuro 100% automatizado?

Além dos planos imediatos, a Delta está considerando deixar a IA gerenciar completamente sua estrutura de preços. Dessa forma, cada passagem poderá ter um custo diferente, mesmo se comprada simultaneamente em dois terminais no mesmo aeroporto.

A marca está confiante de que algoritmos, alimentados por bilhões de pontos de dados, superarão a flexibilidade humana para otimizar a lucratividade.

Críticas e Limitações

Nem tudo foram aplausos. Uma associação de consumidores da Califórnia acusou a Delta de “jogar mentalmente” com os viajantes.

No entanto, a companhia aérea enfatiza que seus sistemas devem estar em conformidade com as regulamentações federais: a IA não pode discriminar com base em gênero, etnia, nacionalidade ou idade. Além disso, todos os passageiros ainda verão um preço transparente antes de confirmar a compra.

O que isso significa para os viajantes?

Na prática, é uma boa ideia reservar com antecedência, comparar preços em diferentes dispositivos e talvez experimentar horários alternativos: qualquer mudança pode afetar o algoritmo. No final das contas, a negociação será digital, e as aeronaves não terão preços de vitrine, mas sim preços de “leilão inteligente”.