Família Pixel 10 do Google já tem data de apresentação: veja o que sabemos

Após meses de vazamentos e especulações, o Google enviou convites e definiu o dia 20 de agosto, às 13h (horário de Brasília), como a data imperdível para revelar sua linha Pixel 10, de acordo com o Android4All. Será uma tarde em que a empresa de Mountain View tentará roubar os holofotes do iPhone e lançar luz sobre a próxima era do Android.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Um agosto incomum para Pixel

Historicamente acostumado a realizar seu grande evento de hardware no outono (do hemisfério norte), o Google decidiu mudar seu foco este ano para meados do verão (do hemisfério norte). O motivo aparente é alinhar o lançamento com o cronograma de lançamento do Android 17 e, incidentalmente, estrear chips e telas antes do desfile habitual da Apple em setembro.

Com os convites já distribuídos à imprensa, tudo indica que o evento acontecerá em Nova York — embora possa ser acompanhado ao vivo pelo YouTube — e começará às 20h (horário da Espanha).

A nova família Pixel: 10, Pro e Fold em todos os tamanhos

Pelo menos cinco membros da saga Pixel 10 são esperados no cenário “Made by Google”. O modelo básico, o Pixel 10 Pro, e sua variante XL representarão a evolução natural em poder de processamento, câmeras e tela.

A eles se juntará o Pixel 10 Pro Fold, a grande oferta dobrável da empresa. Junto com eles, o Google lançará o Pixel Watch 4 em dois tamanhos — 41 e 45 mm — um dispositivo que marca sua segunda incursão no território dos smartwatches.

Além dos Celulares: fones de ouvido e um design renovado

Além da família Pixel, a gigante da internet oferecerá inovações em áudio com a série Pixel Buds A, projetada para oferecer boa qualidade de som a um preço mais acessível.

ANÚNCIO

Quem acompanha de perto o desenvolvimento do software também receberá novidades sobre o Material You, a camada de personalização do Android que, sob o nome Material Expressive, avançará da fase beta para o lançamento final.

Estratégia de calendário e um aceno para a concorrência

É impressionante que o Google esteja à frente de seu rival de Cupertino: o iPhone mais recente geralmente é lançado em setembro, tornando 20 de agosto um dia perfeito para ganhar as manchetes e ganhar sua própria atenção da mídia.

LEIA TAMBÉM:

Começa o julgamento de Mark Zuckerberg por violação de privacidade do usuário

Revelado! Primeiros membros confirmados do elenco da série live-action de ‘The Legend of Zelda’

Gato descobre novo vírus: o mais chocante é que não é a primeira vez que isso acontece

Os fãs da marca já marcaram suas agendas e prepararam suas perguntas: o Pixel 10 contará com o processador Tensor de terceira geração? Como os recursos de foto e vídeo serão aprimorados? O Pixel Watch 4 será a pulseira inteligente definitiva para Android?