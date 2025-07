Revelado! Primeiros membros confirmados do elenco da série live-action de ‘The Legend of Zelda’

Imagine receber uma carta de Hyrule anunciando que seu herói favorito chegará às telonas... Bem, foi exatamente isso que Shigeru Miyamoto acabou de fazer ao confirmar o elenco de Link e Zelda. Prontos para tirar a poeira das suas espadas de madeira e colocar seus corações no ritmo da ocarina?

Os escolhidos: novos rostos para um legado épico

Nesta quarta-feira, em meio a memes e teorias da conspiração, Miyamoto quebrou o silêncio com uma mensagem tão breve quanto mágica: Zelda será interpretada pela atriz britânica Bo Bragason, e Link embarcará em aventuras graças ao jovem Benjamin Evan Ainsworth.

A reação dos fãs foi imediata: GIFs de “OMG!”, coraçõezinhos nas redes sociais e até promessas de maratonas de games para “se preparar” antes da estreia.

“Eu sou Miyamoto. Tenho o prazer de anunciar que, no filme live-action de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason e Link por Benjamin Evan Ainsworth. Estou realmente ansioso para vê-los nas telonas.”

E caso alguém não saiba: a data é 7 de maio de 2027. Marquem seus calendários de tesouros.

Bo Bragason: a princesa com espírito guerreiro

Com apenas 21 anos, Bo já provou que não tem medo de drama ou suspense. Nós a vimos em King and Conqueror (2025), estremecemos com ela em The Radleys (2024) e até pulamos de medo em Censor (2021). E quem não gostou dos seus sussurros na série Three Girls da BBC?

A melhor parte: Bo sabe como combinar aquele ar refinado de nobreza com a coragem de quem carrega um escudo... ou um escudo de papelão, dependendo do orçamento. Você pode imaginá-lo preso ao seu arco e disparando flechas “verdes como o verde” pelos campos de Hyrule.

Benjamin Evan Ainsworth: o jovem herói que está chegando com força

