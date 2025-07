Saiba tudo o que você pode fazer com o aplicativo Photoshop no seu celular

Photoshop já é sinônimo de edição de imagens. Tanto que usamos o verbo “photoshopar” mesmo usando qualquer aplicativo. Mas em dispositivos móveis, essa experiência completa sempre pareceu... pela metade. Até agora.

A Adobe decidiu dar uma reviravolta na sua fórmula e lançou uma nova versão do Photoshop projetada especificamente para celulares. Ela já está disponível para iOS e em beta gratuito para Android. A ideia? Trazer muitos dos recursos da versão para desktop, mas adaptá-los para telas sensíveis ao toque sem complicações.

Ações rápidas: edição em segundos

Assim que você abre uma imagem, o aplicativo oferece “ações rápidas”, como ocultar o fundo ou deixá-la em preto e branco, enquanto o objeto em cores. Tudo é feito em segundos e com apenas alguns toques. Não quer ver essas opções o tempo todo? Você pode desativá-las e ir direto para o modo de edição.

Cada edição rápida cria camadas automaticamente, permitindo que você trabalhe de forma não destrutiva. E sim, você pode alterar cores, mover elementos ou desfazer com um único toque.

Camadas e máscaras: nível avançado, mas sem drama

Camadas? Máscaras? Não se preocupe, parece complicado, mas é moleza. Com o botão +, você cria novas camadas — imagem, ajuste ou preenchimento. Cada uma tem suas próprias propriedades que você pode modificar para brincar com cores, iluminação e muito mais.

E máscaras? Elas são usadas para editar partes específicas de uma camada. Você tem controles de toque superintuitivos para desenhar, ajustar ou excluí-las quando quiser.

Seleções que cortam com precisão

Quer selecionar apenas um objeto ou área? O aplicativo inclui sete ferramentas de seleção: da clássica varinha mágica aos pincéis de seleção rápida. Depois de selecionar, você pode aplicar filtros, ajustes, preencher com IA ou transformar essa seleção em uma máscara.

Ferramentas e pincéis: seus aliados criativos

Você encontrará ferramentas clássicas como carimbo de clone, correção de manchas e ajustes de luz e sombra. Você também pode pintar com pincéis personalizáveis e apagar com precisão cirúrgica. Tudo é ajustado com controles deslizantes: tamanho, opacidade, cor... conforme sua preferência.

Vale a pena?

Com certeza. Embora alguns recursos sejam premium (a partir de US$ 7 por mês), você pode experimentar a maioria deles sem pagar um centavo. E se você usa Android, o beta é totalmente gratuito por enquanto.