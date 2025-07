Donkey Kong Bananza está chegando: conheça a jornada desse gorila no século XXI

Donkey Kong dispensa apresentações: é potência, ritmo, bananas e nostalgia pixelada em sua forma mais pura. Embora seu catálogo de jogos não seja o mais extenso do universo Nintendo, cada vez que aparece, deixa sua marca. E com o aguardado Donkey Kong Bananza a caminho, os fãs já estão esfregando as mãos.

O gorila mais famoso dos videogames não para de crescer!

É por isso que, na Hardzone, eles ficaram nostálgicos (e um pouco competitivos) e decidiram fazer o que qualquer fã faria: analisar seus melhores títulos deste século usando o Metacritic como guia sagrado. Então, prepare-se para uma viagem retrô-melancólica ao som de bongôs.

5º Lugar: Donkey Kong Country (Game Boy Advance)

Você sabia que a aventura original do gorila também chegou ao GBA? Esta versão do clássico se adaptou surpreendentemente bem ao console portátil. Embora não seja inovador, ainda é um excelente lembrete de por que nos apaixonamos por Donkey Kong.

Sua nota no Metacritic: 82. Digno da Banana de Bronze.

4º Lugar: Donkey Kong Jungle Beat

Controlar Donkey Kong com um par de bongôs? Sim, isso aconteceu! Este jogo de GameCube foi lançado em 2005 e é um jogo de ritmo com muita energia. Embora parecesse uma aposta arriscada, acabou se tornando uma joia adorada. O Metacritic o aprova com sólidos 85.

3º Lugar: Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Elegante, desafiador e visualmente espetacular. Este título provou que jogos de plataforma 2D ainda podem surpreender. Ele introduziu novas mecânicas e foi aplaudido de pé pelos fãs. Sua pontuação: 88 no Metacritic. Legal como uma banana congelada!

2º Lugar: Donkey Kong 64

Um clássico que se recusa a morrer. Embora tecnicamente tenha sido lançado em 1999, seu legado viveu a todo vapor durante os anos 2000. Com dezenas de itens colecionáveis e uma trilha sonora inesquecível, DK 64 se tornou uma referência. O Metacritic o elogiou com sólidos 90 pontos.

1º Lugar: Donkey Kong Country Returns

E agora chegamos ao rei. Este retorno triunfante para o Nintendo Wii em 2010 marcou uma nova era para Donkey Kong. Com níveis desafiadores, design magistral e muita personalidade, conquistou os corações de uma geração inteira. Também tem nota 90 no Metacritic, mas seu impacto foi tão grande que... merece o primeiro lugar!