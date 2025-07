Demorou apenas cinco anos: Cyberpunk 2077 finalmente chega ao Mac

Parecia brincadeira, mas é oficial: Cyberpunk 2077 finalmente chegará ao Mac em 2025, cinco anos após sua estreia caótica no PC e nos consoles. Durante esse tempo, o jogo recebeu patches, expansões, memes... e até uma versão para Nintendo Switch antes do macOS.

Um detalhe que não passou despercebido pelos fãs da Apple. Embora tardia, a chegada ao ecossistema Apple representa um pequeno triunfo para os usuários de Mac, historicamente relegados ao mundo dos games.

O lado sombrio dos jogos no Mac

A boa notícia é que Cyberpunk 2077 já está disponível. A má notícia é que o catálogo do Mac ainda é bastante... limitado. Para ilustrar isso, um experimento curioso: dez jogos notáveis de 2025 foram escolhidos aleatoriamente. Apenas dois deles estão disponíveis para macOS. Sim, dois.

Títulos como Doom: The Dark Ages, Spider-Man 2, Monster Hunter Wilds e Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii continuam sendo domínio exclusivo do Windows e dos consoles. Os motivos? Muitas editoras preferem não investir em ports para Mac, e a Microsoft, em particular, demonstra pouco interesse em fortalecer a concorrência.

A culpa é da Apple, da Microsoft... ou de todos?

Embora o macOS tenha evoluído significativamente nos últimos anos — especialmente com os chips M1 e M2 —, o ecossistema ainda não atraiu totalmente os grandes estúdios de videogame. Seria falta de interesse ou simplesmente não é lucrativo?

Para ser justo, a Apple resolveu o problema por conta própria. Graças ao seu Game Porting Toolkit, os desenvolvedores podem adaptar seus jogos para Macs com chips Apple Silicon, semelhantes ao Proton do Steam Deck.

Além disso, serviços como o GeForce Now permitem streaming de jogos de praticamente qualquer dispositivo, mesmo que por uma assinatura mensal.

O início de uma nova era para os jogadores da Apple?

A chegada de Cyberpunk 2077 ao macOS pode não representar uma mudança radical, mas é um sinal de que algo está acontecendo. Tomara que não demore mais cinco anos para que os próximos grandes lançamentos também digam: “Olá, Mac!”