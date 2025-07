Um console lendário retorna após mais de 40 anos

O lendário Commodore 64, aquela relíquia dos anos 80 que muitos pensavam estar extinta, retorna ao presente com esteroides tecnológicos. E não, não é apenas um enfeite retrô para decorar sua mesa: estamos falando de um console real, funcional e repleto de nostalgia, que mistura o melhor do passado com conexões modernas.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Uma lenda que se recusa a morrer

Em 1982, o Commodore 64 revolucionou o mundo dos computadores pessoais e vendeu mais de 17 milhões de unidades (uma loucura!). Desde então, seu nome ficou gravado no coração de milhares de gamers que programaram em BASIC e jogaram títulos pixelados que agora são pura história.

E agora, depois de mais de 40 anos, o Commodore 64 retorna em sua edição “Ultimate”. O plano? Reviver a experiência original sem sacrificar a compatibilidade com gadgets modernos. Porque sim, agora você pode conectar um cabo HDMI e até usar USB.

O vintage se moderniza

O novo Commodore 64 Ultimate não é uma mera homenagem. Esta belezura inclui:

Um FPGA AMD Artix 7, que recria fielmente o hardware original

128 MB de RAM DDR2 (bem mais que os 64 KB do original, diga-se de passagem)

16 MB de armazenamento Flash para o sistema

HDMI, portas USB, Wi-Fi, Ethernet e um slot microSD

Portas para joysticks vintage, toca-fitas, unidades de disquete... e muito mais

Além disso, será compatível com mais de 10.000 jogos clássicos e, para que você não precise começar do zero, inclui um drive USB de 64 GB com 50 jogos oficiais. Basta conectar e jogar como antigamente!

Preço e data de lançamento

A Edição Básica começa em € 300, enquanto a Edição Founder chega a € 470 (sem impostos). Ambas podem ser encomendadas agora no site oficial da Commodore e começarão a ser enviadas em outubro deste ano.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Atari 2600 vs. ChatGPT: quando a IA enfrentou à nostalgia retrô em uma partida de xadrez inusitada

Vivemos em uma simulação? Um estudo explora como seria o universo se fosse um código

Tudo pela cibersegurança: criaram um SSD autodestrutivo

Se você já está pensando em conectá-lo à sua tela plana e jogar como se fosse 1985, saiba que não está sozinho. Esta joia retrô veio para ficar e prova que os clássicos nunca saem de moda.