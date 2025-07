Mark Zuckerberg “rouba” peça-chave de IA da Apple: o engenheiro estrela mais bem pago do mundo

Uma jogada ousada da empresa de Mark Zuckerberg, a Meta, desencadeou uma onda de rumores e especulações, com um engenheiro-chave da Apple migrando para a empresa do metaverso com um contrato multimilionário. Estamos testemunhando a contratação de IA do século e uma nova reviravolta na eterna rivalidade entre gigantes da tecnologia?

No cenário tecnológico atual, poucas carreiras são tão cruciais e competitivas quanto a Inteligência Artificial. Com bilhões de dólares em jogo e o futuro da inovação em suas mãos, grandes corporações de tecnologia estão travando uma verdadeira guerra pelos talentos mais especializados.

Mark Zuckerberg. (Photo by Alex Wong/Getty Images) (Alex Wong/Getty Images)

Nesse contexto, a recente contratação de um engenheiro de IA da Apple pela Meta não é apenas notícia de RH; é um sinal claro da intensidade dessa batalha e de onde os grandes players estão investindo, com números impressionantes que redefinem o valor da massa cinzenta na era digital. O “roubo” do ano: Um contrato dos sonhos para um cérebro privilegiado

A notícia que abalou a indústria de tecnologia foi a transferência de um importante engenheiro de Inteligência Artificial da Apple para a Meta. Embora detalhes específicos sobre a identidade do engenheiro sejam normalmente mantidos em sigilo absoluto para evitar novas contratações, vazamentos e relatórios sugerem que essa contratação foi finalizada com um contrato que pode chegar a 170 milhões de euros, conforme relatado pela Computer Hoy [fonte: Computer Hoy]. Se esse número for preciso, não apenas o tornaria um dos engenheiros mais bem pagos do mundo, mas também o posicionaria como um ator estratégico fundamental na ambiciosa tentativa da Meta de dominar o campo da IA.

Esses tipos de movimentos não são isolados. A demanda por especialistas em IA excede em muito a oferta, e as empresas estão dispostas a pagar quantias exorbitantes por profissionais que possam liderar projetos críticos, desenvolver algoritmos de ponta e moldar a próxima geração de produtos e serviços baseados em IA.

Tecnologia (mrmohock/Shutterstock)

A capacidade de construir modelos avançados de linguagem, sistemas de visão computacional ou arquiteturas de redes neurais que impulsionem novas experiências, como as do metaverso, tornou-se um ativo inestimável. Para a Apple, essa saída representa uma perda significativa em um momento em que a empresa busca intensificar sua própria incursão em IA generativa e outros avanços.

A batalha pela IA: quem vencerá a corrida?

Esta contratação multimilionária é um claro indicativo da crescente “guerra por talentos” no setor de Inteligência Artificial. Empresas como Meta, Apple, Google, Microsoft e Amazon estão investindo somas colossais não apenas em pesquisa e desenvolvimento, mas também para atrair e reter os engenheiros e cientistas de dados mais brilhantes do planeta. A competição é acirrada porque a expertise em IA é vista como o próximo grande diferencial tecnológico, com o potencial de transformar setores inteiros e redefinir a interação humana com a tecnologia.

Para a Meta, a iniciativa de Mark Zuckerberg para garantir esses talentos reforça seu compromisso de investir tudo na IA, além da construção do metaverso. A empresa precisa de mentes brilhantes para desenvolver seus próprios modelos de linguagem, aprimorar seus algoritmos de recomendação em suas redes sociais e lançar as bases para a inteligência que operará em seus futuros ambientes virtuais.

Archivo - Mac mini APPLE - Archivo (APPLE/Europa Press)

O fato de ter como alvo um especialista da Apple, empresa conhecida por seu foco em privacidade e integração de hardware e software, também pode fornecer pistas sobre o tipo de IA que a Meta busca desenvolver: uma que seja robusta, eficiente e possivelmente integrada a novos dispositivos. Nessa corrida implacável, todo engenheiro de alto calibre é um ativo estratégico, e a mais recente iniciativa da Meta demonstra que eles estão dispostos a pagar o que for preciso para ter os melhores cérebros ao seu lado.