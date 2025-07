Este Chatbot agora pode criar e editar vídeos no Canva

Criar uma apresentação, refinar uma imagem ou completar um modelo de marca agora é tão fácil quanto dizer em voz alta (ou digitar). Porque sim, a inteligência artificial da Anthropic, Claude, acaba de ganhar superpoderes criativos: ele pode se integrar diretamente ao Canva para ajudar você a criar sem precisar levantar um dedo (bem, só os de digitação).

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Claude + Canva: A Dupla Criativa do Momento

Se você é fã do Canva e seus milhares de modelos para tudo (de capas do YouTube a currículos estilosos), vai adorar: Claude agora pode criar e editar diretamente na sua conta do Canva, com instruções em linguagem natural. Quer uma apresentação para o seu negócio de waffles veganos? Você pergunta, e pronto! Ela aparece.

A integração permite que você:

Crie apresentações e documentos

Redimensione imagens

Preencha modelos automaticamente

Pesquise e resuma arquivos do Canva (sim, até mesmo os da sua marca)

Tudo isso sem sair do chat do Claude.

O que você precisa para usar?

Não é totalmente gratuito, mas também não é um luxo inatingível. Tudo o que você precisa é:

Uma conta no Canva Pro (a partir de US$ 15 por mês)

Uma conta no Claude Pro (cerca de US$ 17 por mês)

Ambos se conectam usando algo chamado MCP (Model Context Protocol), que no mundo da tecnologia é como um “USB-C para aplicativos de IA”. Resumindo: permite que o Claude se comunique com o Canva sem complicações ou telas intermediárias.

ANÚNCIO

E o que isso significa para você?

Isso significa que você pode criar designs como um profissional sem nenhum conhecimento de design, sem precisar mover arquivos ou instalar nada extra. Basta dar instruções ao Claude e ele faz sua mágica.

LEIA TAMBÉM:

Atari 2600 vs. ChatGPT: quando a IA enfrentou à nostalgia retrô em uma partida de xadrez inusitada

Vivemos em uma simulação? Um estudo explora como seria o universo se fosse um código

Tudo pela cibersegurança: criaram um SSD autodestrutivo

De acordo com Anwar Haneef, diretor de ecossistemas do Canva, essa é a evolução natural em direção a fluxos de trabalho que combinam criatividade e produtividade em um só lugar. E Claude não está se limitando ao Canva: ele também trabalha bem com Figma, Notion, Stripe e outros.

Na verdade, já existe um diretório de integrações para explorar tudo o que você pode fazer hoje.