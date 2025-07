Empresa dona do TikTok planeja lançar seus próprios óculos de realidade estendida

Primeiro foi a Meta com seus óculos XR em desenvolvimento, depois a Apple com o Vision Pro… e agora é a vez da ByteDance. A gigante chinesa da tecnologia — e orgulhosa controladora do TikTok — está desenvolvendo sua própria versão de óculos de realidade estendida (XR), com uma abordagem que aponta para o futuro, mas sem perder a elegância.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

De acordo com fontes próximas ao projeto, o novo dispositivo será leve, portátil e, claro, repleto de tecnologia que soa como ficção científica.

A ideia é clara: o dispositivo se conectaria a um pequeno disco de bolso que funcionaria como unidade de processamento e bateria. Algo como carregar um minicérebro nas calças.

Esse disco seria fundamental para manter os óculos leves e confortáveis, tornando-os uma alternativa interessante aos modelos mais pesados e complexos do mercado.

Adeus fones de ouvido, olá estilo

Embora o design e as especificações ainda não estejam 100% definidos, tudo indica que os novos óculos da ByteDance terão uma forte semelhança com o Bigscreen Beyond, conhecido por ser o menor óculos de realidade virtual do mundo.

Pesando apenas 107 gramas, eles são um exemplo claro de que a tecnologia pode ser compacta e elegante.

ANÚNCIO

Além disso, para evitar enjoos ou atrasos nas imagens, a ByteDance está supostamente desenvolvendo chips personalizados que minimizam a latência. Ideal para uma experiência fluida, seja jogando, navegando ou, quem sabe, fazendo um TikTok em realidade aumentada.

De rival da Apple à resposta da Meta

Aparentemente, a ByteDance e sua subsidiária Pico inicialmente pretendiam criar um rival direto para o Apple Vision Pro. Mas mudaram de ideia ao ver o caminho que a Meta estava tomando: menos ostentação, mais funcionalidade.

Agora, tudo parece indicar que eles estão apostando em um dispositivo XR leve e prático, focado na usabilidade diária.

LEIA TAMBÉM:

Este Chatbot agora pode criar e editar vídeos no Canva

Um console lendário retorna após mais de 40 anos

Sua senha foi hackeada? Ferramentas essenciais para saber se sua segurança online foi comprometida

Será que vai dar certo? Ainda é cedo para dizer. Mas se a ByteDance demonstrou algo, é que sabe como capturar a atenção de milhões.