É oficial: ‘Solo Leveling’ terá um filme live-action e será produzido pela Netflix

Após semanas de rumores e vazamentos, agora é oficial. A Netflix está desenvolvendo uma série live-action de ‘Solo Leveling’, o manhwa de sucesso que virou anime e quebrou recordes no Crunchyroll. E não é um projeto qualquer: o ator sul-coreano Byeon Woo-seok interpretará Sung Jinwoo, o caçador que passou de mais fraco a mais temido.

Da Coreia para o mundo (de novo)

A Netflix aposta mais uma vez na Coreia do Sul, desta vez com uma história já conhecida por fãs ao redor do mundo. A série será dirigida por Lee Hae-jun e Kim Byung-seo, uma dupla com experiência em filmes de ação e dramas com reviravoltas únicas. A produção ficará a cargo da Kakao Entertainment e da Sanai Pictures.

Este anúncio segue o sucesso global de outras adaptações, como ‘One Piece’ e ‘Bet’ (a versão live-action de ‘Kakegurui’), além do fenômeno incontrolável que continua sendo Round 6. Com isso, a Netflix busca repetir a fórmula: pegar um título com uma base de fãs sólida e transformá-lo em um sucesso no streaming.

Um universo em expansão

Embora ainda não haja uma data de lançamento para a série, as expectativas são altíssimas. ‘Solo Leveling’ foi reconhecido como o anime mais assistido de todos os tempos no Crunchyroll, de acordo com dados da Sony de março de 2025.

Sua segunda temporada arrebatou as paradas de audiência, e já se fala em videogames, novos spin-offs e, claro, na tão aguardada sequência do mangá.

A história de Sung Jinwoo continua sendo a favorita do público: um caçador sem talento que, após uma experiência mortal em uma masmorra, adquire um sistema misterioso que o transforma no guerreiro mais poderoso do seu mundo.

Será que a versão live-action corresponderá às expectativas?

Embora a recepção no Japão tenha sido mais morna, Solo Leveling é um fenômeno global. E agora, a Netflix se prepara para trazer essa energia para o formato live-action com uma produção sul-coreana que promete ação, emoção e muitas surpresas.