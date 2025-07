O que são wearables e para que servem?

Dispositivos vestíveis deixaram de ser uma moda passageira e se tornaram ferramentas essenciais para o nosso dia a dia.

Esses dispositivos variam de smartwatches a óculos e roupas com tecnologia integrada. Como muitos gadgets, eles transformaram a maneira como interagimos com o mundo, monitoramos nossa saúde e gerenciamos nossas atividades.

Os wearables registram o que vemos, nossa frequência cardíaca, nossa frequência respiratória, a quantidade de sono que dormimos e até mesmo nossa sensação de bem-estar ou estresse. Eles também reforçam bons hábitos alimentares e de saúde.

A indústria também oferece diferentes tipos de wearables: de pulseiras, colares, anéis e brincos a relógios e roupas.

TENDÊNCIAS PARA 2025

Alguns dos recursos descritos aqui já são realidade, enquanto outros estão em desenvolvimento e em breve serão uma opção para muitos wearables.

• Integração de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina: Dispositivos vestíveis utilizarão cada vez mais a IA para oferecer experiências personalizadas. Isso inclui prever hábitos de saúde, ajustar automaticamente as configurações com base no comportamento do usuário e tomar decisões em tempo real.

• Monitoramento Contínuo da Saúde: Além de medições básicas como passos ou calorias, alguns vestíveis já integram sensores mais avançados para monitorar variáveis ​​como glicose, pressão arterial, oxigênio no sangue, estresse e sinais de doenças crônicas em tempo real.

• Conectividade 5G: Com a implementação global das redes 5G, espera-se que os dispositivos vestíveis se beneficiem de conexões mais rápidas e estáveis, permitindo maior integração com a nuvem e o uso de dados em tempo real para análises preditivas.

• Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV): À medida que as tecnologias de RA e RV avançam, os vestíveis integrarão esses recursos, possibilitando experiências imersivas para entretenimento, educação, treinamento e trabalho. • Monitoramento do Sono e Bem-Estar Mental: Os vestíveis não apenas medirão a aptidão física, mas também monitorarão o bem-estar mental, ajudando a identificar padrões de estresse, ansiedade e qualidade do sono.

AS CHAVES

A tecnologia vestível representa uma nova etapa na evolução da indústria de dispositivos móveis.

• A grande diferença em relação aos smartphones é que os wearables são integrados ao nosso corpo, liberando nossas mãos.

• Os wearables são o resultado da evolução tecnológica alcançada com a miniaturização de componentes eletrônicos, o desenvolvimento de protocolos de comunicação, geolocalização e softwares de gerenciamento de dados.

• Os avanços em baterias e tecnologias de carregamento sem fio permitirão que os wearables ofereçam maior duração e sejam menores e mais leves, tornando-os mais confortáveis ​​para o uso diário.

10 DISPOSITIVOS WEARABLE QUE VOCÊ PRECISA CONHECER:

1. Samsung Galaxy Watch 7: incorpora mais recursos de saúde, como um sensor avançado de glicemia, monitoramento aprimorado do estresse e maior integração com o ecossistema Samsung.

2. Whoop Strap 4.0: concentra-se na coleta de dados biométricos detalhados, como variabilidade da frequência cardíaca, sono e recuperação muscular, para oferecer recomendações personalizadas.

3. Google Pixel Watch 3: Oferece monitoramento avançado de saúde, incorporando algoritmos de IA e melhorando a integração com Android e outros dispositivos Google.

4. Sunu Band: Um dispositivo projetado para pessoas com deficiência visual. Ele usa sensores para fornecer feedback sobre obstáculos e situações ambientais.

5. Apple Watch Series 10: Evoluindo para incluir sensores de saúde mais avançados, maior duração da bateria e conectividade 5G aprimorada. Ele integra IA para fornecer recomendações de saúde personalizadas.

6. Oura Ring 4: O anel inteligente ganhou destaque por seu monitoramento preciso do sono. Ele oferece mais métricas sobre a qualidade do sono e bem-estar geral.

7. Bose Frames: Óculos inteligentes com alto-falantes integrados que permitem ouvir música ou receber notificações sem fones de ouvido.

8. Neuroon VR Sleep Mask: Uma máscara de sono que usa realidade virtual e tecnologia para monitorar e melhorar os padrões de sono.

9. Xiaomi Mi Band 7: Design mais fino, maior duração da bateria e novos recursos de monitoramento de saúde.

10. Sensoria Smart Socks: Meias inteligentes que monitoram a pressão e o movimento dos pés, ideais para melhorar a postura e o desempenho atlético.