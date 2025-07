Toyotaro Toriyama é o herdeiro? Ele não gosta dessa ideia

Desde a morte de Akira Toriyama, a grande questão que cerca o mundo dos animes é: quem assumirá as rédeas de Dragon Ball? A resposta parece clara para muitos: Toyotaro. No entanto, o mangaká japonês não compartilha dessa visão.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

De fato, em sua mais recente aparição na Japan Expo 2025, ele não apenas apresentou seu novo mangá, como também deixou claro que o título de “sucessor” é demais para ele. Ou, pelo menos, desnecessário.

Um novo mangá para se distanciar (e de seu próprio talento)

Toyotaro aproveitou o evento para anunciar Lost Samurai, seu primeiro mangá totalmente solo. É um one-shot de 40 páginas com uma história original.

Embora ainda não tenha uma data de lançamento física, o mangaká parece determinado a explorar caminhos além do universo de Dragon Ball, embora isso não signifique abandoná-lo completamente.

“Não sou o sucessor dele, faço parte da equipe.”

Em entrevista à Radiofrance, Toyotaro deixou claro sua relação com a obra de Toriyama: “Não me considero seu herdeiro. Sou apenas alguém tentando continuar compartilhando seu legado com o mundo.”

Para ele, Dragon Ball não é um fardo individual, mas um esforço coletivo no qual fãs, produtores e artistas desempenham um papel fundamental. E embora aceite com orgulho a responsabilidade de continuar a história, ele também insiste que essa tarefa não é (e não deveria ser) somente sua.

ANÚNCIO

O futuro de Dragon Ball... está em espera?

Embora Dragon Ball Super não tenha lançado novos episódios ou séries animadas há algum tempo, Toyotaro não descarta retornar ao projeto. Ele esclarece que a decisão depende mais da Shueisha e da Toei Animation do que dele próprio, embora ficaria feliz em retornar. “Não é impossível, mas também não é fácil”, disse ele sobre o retorno.

Demon Slayer está perigosamente perto do trono

Enquanto Dragon Ball permanece em silêncio criativo, Demon Slayer avança a todo vapor. A franquia Tanjiro pode se tornar a mais lucrativa da história dos animes, desbancando Dragon Ball de seu lugar histórico.

LEIA TAMBÉM:

Outlook sofre uma interrupção global; milhares de usuários não conseguem acessar seus e-mails

Sim, em 2025: Doom lança nova versão para Super Nintendo

Finalmente! Windows 11 permitirá que você exclua aplicativos pré-instalados sem complicações

Faltam apenas cerca de US$ 200 milhões em receita e, com um novo filme a caminho, a ultrapassagem parece iminente.