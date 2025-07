Esta é a CPU mais rápida do mundo e já está à venda

Em um mundo onde gamers, criadores de conteúdo e cientistas competem por poder de computação, a AMD acaba de lançar uma fera no mercado. É o Ryzen Threadripper 9980X, um processador projetado para tarefas extremas que já está disponível para compra — se você tiver US$ 5.198 sobrando.

O que a torna tão especial?

Baseado na arquitetura Zen 5, este chip vem equipado com 64 núcleos e 128 threads. Em outras palavras: uma estação de trabalho inteira, amontoada em um único processador.

Além disso, ele roda a uma frequência base de 3,2 GHz e pode acelerar até 5,4 GHz, o que o coloca em uma categoria à parte quando se trata de tarefas pesadas como renderização, simulações e edição de vídeo em 8K sem esforço algum.

Líder absoluto em desempenho multithread

De acordo com os primeiros benchmarks PassMark, o 9980X alcançou o primeiro lugar com 147.481 pontos em desempenho multithread, superando até mesmo o Threadripper PRO 7995WX com seus 96 núcleos. O segredo? Maior eficiência e frequências mais altas que conseguem extrair o máximo de cada núcleo.

Ele não serve para navegar e visualizar memes (mas ainda funciona)

Agora, quando se trata de tarefas single-thread — como abrir um navegador ou usar aplicativos mais leves — o 9980X não é o rei. Com 4.594 pontos em testes single-thread, ele fica atrás de processadores mais modestos, como o M3 Ultra da Apple ou o Intel Core Ultra 9 285K.

Mas é claro que este chip não foi feito para isso. Ele foi projetado para usuários que levam cada thread ao limite, não para responder e-mails.

Vale a pena?

Comparado ao seu antecessor, o 7980X, ele oferece uma melhoria de desempenho de 8%, o que, embora não seja um grande salto, é suficiente para se posicionar confortavelmente como o atual número um. Ele vem com 64 MB de cache L2 e 256 MB de cache L3, ideais para manter tudo funcionando perfeitamente e sem gargalos.

Por enquanto, os testes completos estão em andamento, mas tudo indica que o 9980X será o novo benchmark para aqueles que precisam (e podem pagar) do melhor desempenho possível em desktops.