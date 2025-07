Poke Papa? Leão XVI recebe uma carta Pokémon e autografa

A Igreja Católica teve muitas novidades ultimamente, mas esta pode ser uma das mais curiosas. Em um evento do Ano Jubilar, o Papa Leão XIV, já famoso por sua admiração e sua postura em relação à inteligência artificial, estrelou uma cena digna de um episódio de Pokémon.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

E ele inadvertidamente se tornou o primeiro pontífice da história a possuir — e autografar — uma carta de Pokémon.

Um presente complicado: Popplio para o Papa

Tudo começou no Reino Unido, durante um encontro com jovens católicos da Diocese de Copenhague. Um deles, um usuário do Reddit chamado ReptileCake, teve uma ideia brilhante: dar ao Papa duas cartas de Pokémon Popplio.

O motivo? O nome Popplio soa suspeitosamente semelhante a “Papa Leão”. Uma coincidência fonética digna de um meme, que acabou sendo melhor do que o esperado.

“Pode assinar esta carta para mim, Santidade?”

A cena foi quase mágica. ReptileCake entregou um Popplio brilhante e brincou com o trocadilho. O Papa sorriu, compartilhou a carta com os guardas — aparentemente divertido — e, quando lhe ofereceram uma segunda carta junto com uma caneta, ele não hesitou: assinou! Uma carta sagrada?

A carta Pokémon que o Papa assinou

Agora, surge uma grande questão teológica: se o toque do Papa é uma bênção... aquele cartão assinado é uma relíquia? Um item lendário do Vaticano? Ninguém sabe, mas as piadas sobre evoluções abençoadas foram imediatas.

ANÚNCIO

E atenção: esta não é a primeira vez que o Vaticano se envolve com o mundo Pokémon. Em 2000, o Papa João Paulo II defendeu a franquia, alegando que ela não tinha efeitos negativos em crianças e fomentava a amizade. Isso significa que a Igreja está envolvida com treinadores Pokémon há anos?

LEIA TAMBÉM:

Viciados em iPhone, cuidado! O “ponto preto da morte” está atacando as telas: seu celular será o próximo?

Como transformar a aba do seu navegador em um bloco de notas?

Presos em Marte por um ano! NASA coloca quatro almas corajosas em um bunker para simular a vida vermelha

Literalmente inestimável

O jovem fã afirmou que nunca venderá o cartão. Ele está guardado em uma capa protetora como se fosse um tesouro sagrado. Além do valor colecionável, o importante é a história: um momento único, surreal e adorável que mistura fé, cultura pop... e muita criatividade.