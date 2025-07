Mark Zuckerberg quer que você use óculos O DIA TODO! A Meta está criando novos óculos inteligentes

Será o fim dos smartphones ou um pesadelo para a bateria? Se você achava que os celulares eram o centro do seu universo digital, prepare-se, pois Mark Zuckerberg e a Meta têm outros planos para os seus olhos (e para o seu rosto). A gigante da tecnologia está secretamente criando uma nova geração de óculos inteligentes que prometem ser muito mais do que simples lentes de câmera. Estamos falando de telas embutidas nos seus olhos e um controle por gestos tão intuitivo que quase parece telepatia. Zuckerberg quer que você os coloque e nunca mais os tire!

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A grande aposta da Meta: o fim do smartphone como o conhecemos?

Meta - Mark Zuckerberg

Imagine poder ver suas notificações, mapas, informações em tempo real ou até mesmo interagir com aplicativos, tudo flutuando à sua frente, sem precisar tirar o celular do bolso. A ideia é que a tecnologia se integre tão perfeitamente à sua vida que você nem perceba que a está usando. É um salto gigantesco em relação aos óculos atuais (como o Ray-Ban Meta), que são mais como câmeras com áudio. Esses novos óculos prometem ser uma interface completa de realidade aumentada.

Controle por gestos e “leitura de mentes”? O cérebro por trás da mágica

O destaque desses futuros óculos não é apenas a tela, mas a maneira como você irá interagir com eles. Uma grande ênfase está sendo colocada no controle avançado por gestos. Isso significa que você poderá controlar as funções dos óculos com movimentos sutis das mãos ou dos dedos, sem a necessidade de botões físicos. Imagine mover um menu com um leve movimento do pulso ou selecionar algo com um toque no ar.

ARCHIVO - Mark Zuckerberg fala sobre as lentes Orion AR durante a conferência Meta Connect em 25 de setembro de 2024, em Menlo Park, Califórnia. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, archivo) AP (Godofredo A. Vásquez/AP)

Mas não para por aí. Há rumores de que a Meta esteja explorando tecnologias que beiram a interação neural (ou o mais próximo que temos de “leitura de mentes” por enquanto). Isso não significa que eles possam ler seus pensamentos mais íntimos, mas podem detectar movimentos de micromúsculos (como os do seu pulso ou dedos) com precisão impressionante para interpretar comandos. Imagine ser capaz de “clicar” em algo com apenas um movimento quase imperceptível do seu dedo. É uma corrida pela interface mais natural e sem atrito possível, onde a tecnologia desaparece e apenas a experiência permanece.

Os desafios da “Visão Aumentada”: bateria, privacidade e aceitação

É claro que uma visão tão ambiciosa não vem sem suas próprias dores de cabeça gigantescas. O maior desafio será a duração da bateria. Manter uma tela ativa e um sistema de processamento constante em óculos minúsculos é um pesadelo energético. E há também a privacidade: quão confortáveis ​​ficaremos com uma câmera e microfones constantemente apontados para o mundo a partir de nossos rostos? E, por fim, a aceitação social: o mundo está pronto para que todos andem pelas ruas usando óculos que projetam objetos nos olhos?

Mark Zuckerberg segura os óculos Orion AR durante a conferência Meta Connect, em 25 de setembro de 2024, no Menlo Park, Califórnia. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, archivo) AP (Godofredo A. Vásquez/AP)

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Presos em Marte por um ano! NASA coloca quatro almas corajosas em um bunker para simular a vida vermelha

Finalmente: Windows 11 ultrapassa Windows 10 como sistema operacional mais usado

Poke Papa? Leão XVI recebe uma carta Pokémon e autografa

Por enquanto, esses óculos estão em desenvolvimento e provavelmente levará algum tempo até que vejamos uma versão para o mercado de massa. Mas o que está claro é que a Meta está apostando pesado nesse futuro em que a tecnologia se funde ainda mais com a nossa realidade. O smartphone domina há duas décadas, mas talvez seu sucessor já esteja sendo moldado para ficar no seu nariz.