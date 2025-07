Finalmente: Windows 11 ultrapassa Windows 10 como sistema operacional mais usado

Após anos resistindo à mudança, milhões de usuários finalmente cederam. O Windows 11, o sistema operacional que chegou cercado de críticas e confusão, agora reina no trono digital. Mas nem tudo foi amor... e certamente não foi voluntário.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O reinado do novo Windows agora é oficial

Por meses, o Windows 10 pareceu o eterno inquilino. No entanto, os números de julho de 2025 revelam uma reviravolta inesperada: o Windows 11 agora detém 52% do mercado, enquanto o Windows 10 cai para 44,59%. Há seis meses, essa proporção se inverteu completamente.

A mudança se explica em grande parte por uma ameaça temporal: a Microsoft anunciou o fim do suporte ao Windows 10 em outubro de 2025. E se há algo que assusta usuários e empresas, é ficar sem atualizações de segurança.

Não foi amor à primeira vista

Quando o Windows 11 foi lançado para o mundo em 2021, não gerou exatamente aplausos. Entre seus requisitos incomuns (alô, TPM 2.0), erros de inicialização e a necessidade de trocar de PC em muitos casos, muitas pessoas o encararam com desconfiança. Algumas ainda o encaram.

Embora recursos úteis e ajustes visuais tenham surgido com o tempo, as críticas permanecem. O menu do botão direito? Ainda é um enigma para muitos. A sensação de usar um sistema que “complica o simples” ainda persiste em alguns lugares.

O que ajudou: Backups, USB-C e Copilot

As empresas encontraram alívio com novas ferramentas como o Backup do Windows, que simplifica atualizações em larga escala. Além disso, as atualizações mais recentes finalmente padronizam o uso de portas USB-C e aprimoram o suporte de hardware sem nenhum problema.

ANÚNCIO

E, no lado futurista, o Copilot+, o recurso de IA integrado, promete uma experiência mais inteligente e útil... eventualmente.

LEIA TAMBÉM:

Viciados em iPhone, cuidado! O “ponto preto da morte” está atacando as telas: seu celular será o próximo?

Como transformar a aba do seu navegador em um bloco de notas?

Presos em Marte por um ano! NASA coloca quatro almas corajosas em um bunker para simular a vida vermelha

Liderança forçada ou evolução natural?

A verdade é que o Windows 11 alcançou o primeiro lugar mais por pressão do que por devoção. A grande questão é se, agora que os usuários aderiram, eles realmente notarão melhorias que justifiquem isso. A Microsoft enfrenta o desafio de transformar essa adoção forçada em uma experiência digna da liderança que ostenta.