Elon Musk quer que Grok seja uma IA ainda mais rebelde

Elon Musk lança o novo chatbot que busca competir com as demais IA

Enquanto o resto do mundo aprimora suas inteligências artificiais para soarem neutras, Elon Musk decidiu ir na direção oposta: ele quer que o Grok — a IA por trás de sua plataforma X — se torne um modelo mais independente e provocativo, sem rodeios no código.

Menos filtros, mais julgamento

Grok é uma das IAs mais ativas no X (a rede anteriormente conhecida como Twitter). É comum encontrá-la respondendo a todos os tipos de perguntas em tópicos virais, às vezes de forma útil, outras vezes simplesmente divertida. Mas Elon Musk não está totalmente satisfeito com sua criação.

Ele anunciou que o Grok receberá uma atualização para ser ainda mais “politicamente incorreta”, com mais liberdade para analisar fontes e menos obediência à grande mídia.

A nova diretiva dá ao modelo a capacidade de identificar vieses em notícias, comparar versões e chegar às suas próprias conclusões. Em outras palavras, a IA não se limitará mais a responder... ela também julgará.

Uma IA sem medo de se meter em encrenca

De acordo com as novas instruções, o Grok não precisará mais evitar tópicos espinhosos se as alegações forem bem fundamentadas.

De fato, respostas que contradizem o discurso usual sobre X já foram vistas, incluindo críticas a decisões tomadas pelo governo Trump, como cortes orçamentários que — segundo o Grok — podem ter contribuído para mortes nas recentes enchentes no Texas.

Também causou comoção com alegações controversas sobre Hollywood e sua representação na tela, abordando tópicos como estereótipos, diversidade forçada e reescrita histórica. Isso gerou debates técnicos, éticos e culturais entre usuários e especialistas.

Grok se tornou uma IA ideológica?

Em meio ao entusiasmo e à controvérsia, alguns se perguntam se esta nova versão do Grok está sendo moldada para alinhar suas respostas a certos discursos. Nos comentários de X, vários usuários já especulam que a IA está sendo treinada com vieses mais definidos.

Por enquanto, Musk parece determinado a romper com a tradição da IA ​​politicamente moderada. E se o Grok se tornar um modelo mais irreverente e autônomo, o fará com a marca registrada de Musk: imprevisível, controversa e disposta a quebrar as regras.