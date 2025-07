Dragon Ball Super está em coma? A pausa já é crítica

Alerta para os fãs de Dragon Ball! Se você é daqueles que checa religiosamente todo mês para ver se há um novo capítulo do mangá “Dragon Ball Super”, temos uma notícia que vai te machucar mais do que um Kamehameha à queima-roupa. O que começou como uma “pausa curta” se transformou em um hiato que é realmente preocupante. O hiato da série está se estendendo de uma forma que deixa os fãs nervosos e, para completar, seu artista, Toyotaro, já está envolvido em outro projeto de mangá!

Silêncio no Universo Dragon Ball: Uma Pausa que Nunca Acaba

Desde o fim da saga Granolah, o Sobrevivente (ou da que se seguiu, dependendo de como você está acompanhando), os fãs têm esperado por um breve descanso antes de Goku, Vegeta e companhia embarcarem em sua próxima aventura cósmica. Mas esse descanso tem se arrastado, e se arrastado, e se arrastado... por mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. O que no mundo dos mangás costuma ser uma pausa de planejamento ou uma parada para descanso, no caso de “Dragon Ball Super” beira o alarmante.

Dragon Ball Super - Broly, Gohan, Goku, Piccolo e Vegeta

A preocupação não é infundada. Como Espinof acertadamente aponta, um hiato tão prolongado sem uma data de retorno clara ou anúncio sobre o futuro da série geralmente é um sinal de que algo grande está acontecendo nos bastidores. Problemas criativos? Uma reformulação da história? Ou algo mais definitivo que ninguém quer dizer em voz alta? O silêncio dos executivos e criadores da editora apenas alimenta teorias da conspiração e o medo de que o mangá, como o conhecemos, esteja entrando em um limbo indefinido.

Toyotaro “escapa” com um novo mangá: A paciência acabou?

E para colocar mais lenha na fogueira da incerteza, a gota d’água é a confirmação de que Toyotaro, o artista responsável por capturar as aventuras de “Dragon Ball Super” por anos, já está trabalhando em um mangá completamente novo!

Akira Toriyama e Toyotaro - Dragon Ball

Este novo projeto, que não tem nada a ver com o universo Dragon Ball, disparou todos os alarmes. Se o artista principal de uma série tão bem-sucedida está se dedicando a outra história, isso significa que “Dragon Ball Super” está indefinidamente em segundo plano (ou em segundo plano)? Ou pior, que o projeto original está em um hiato tão longo que a editora decidiu dar sinal verde para Toyotaro para que ele não tivesse que ficar de braços cruzados? Essa situação não é comum para um mangá ativo e bem-sucedido, e é o que realmente está deixando a comunidade Saiyajin à beira do colapso.

Adeus a Goku e Vegeta... por enquanto?

O destino de “Dragon Ball Super” agora está mais no ar do que a Nuvem Voadora. Um hiato prolongado, somado ao envolvimento do artista em um novo projeto, cria uma perspectiva sombria para aqueles que esperam ver Goku alcançar uma nova fase do Instinto Superior ou Vegeta dominar uma técnica ancestral dos Deuses da Destruição.

Goku e Vegeta

Por enquanto, só nos resta esperar e cruzar os dedos. Enquanto isso, podemos reviver os episódios antigos, teorizar sem parar nos fóruns e, quem sabe, conferir o novo trabalho de Toyotaro para ver se ele nos traz algum consolo. Mas a pergunta permanece: veremos nossos Guerreiros Z favoritos em ação novamente ou teremos que nos contentar com o anime e os videogames enquanto o mangá continua em “cochilo cósmico”?

Será que “Dragon Ball Super” retornará em breve ou esse hiato é o começo do fim?