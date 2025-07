YouTube Premium é mais do que apenas remover anúncios: veja alguns recursos que você pode usar

Quando você pensa no YouTube Premium, a primeira imagem geralmente é de um vídeo que começa sem interrupções. Mas existem muitos outros recursos exclusivos que nem todos conhecem. Alguns facilitam o dia a dia, outros são surpreendentemente úteis e vários passam completamente despercebidos até desaparecerem.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O YouTube Premium não apenas remove anúncios, como também melhora como, quando e onde você assiste ao conteúdo.

“Continuar Assistindo”: Um Pequeno Detalhe Importante

Entre os recursos mais valorizados por quem usa o YouTube Premium está o “Continuar Assistindo”. Este sistema permite retomar um vídeo em qualquer dispositivo exatamente de onde você parou.

Assistir a um vídeo no computador e continuá-lo no celular ou na TV sem precisar pesquisar no histórico é tão prático que é difícil imaginar a plataforma sem ele. E, no entanto, é exclusivo do Premium.

Fila de Vídeos: Adeus às Interrupções

A fila de vídeos chegou primeiro ao navegador, mas agora também está disponível em celulares e tablets... com uma condição: ter o YouTube Premium. Quem organiza sessões de conteúdo — para pesquisa, aprendizado ou simplesmente entretenimento — pode criar filas de vídeos com um único toque.

Para usuários gratuitos, a alternativa é criar playlists temporárias, que são muito mais trabalhosas.

ANÚNCIO

Controles Premium: Simples, Grandes e Muito Úteis

O YouTube Premium também oferece atalhos rápidos e personalizáveis. Os chamados Controles Premium permitem ajustar facilmente a qualidade, a velocidade de reprodução ou ativar legendas sem precisar navegar pelos menus.

Eles são ideais para multitarefas, como cozinhar ou se exercitar. Embora ainda possam ser aprimorados, sua praticidade já faz a diferença.

Downloads Inteligentes: Um Salva-Vidas Offline

Entre os recursos mais valiosos está o download automático de vídeos. O YouTube analisa o que você mais assiste e salva o conteúdo relevante para visualização offline, mesmo sem ter solicitado. Perfeito para viagens longas, voos ou locais com conectividade ruim.

E sim, é outro recurso reservado para quem paga uma assinatura.

Assistam Juntos, Mesmo Remotamente

A possibilidade de assistir a um vídeo juntos durante uma chamada do Google Meet é outro recurso pouco conhecido, mas muito útil. Seja para trabalho ou lazer, compartilhar conteúdo em tempo real adiciona uma nova camada à experiência do YouTube. Claro, também faz parte do pacote Premium.

LEIA TAMBÉM:

Empresa com “funcionários” robôs fracassa porque IA não é tão produtiva: não podem nos substituir

Adeus, curiosos! Seu celular pode guardar suas fotos a sete chaves sem precisar instalar nenhum app

Seu computador está desligando sozinho? Estes podem ser os motivos

Vale a pena?

O YouTube Premium é muito mais do que remover anúncios. Os recursos adicionais — alguns invisíveis até desaparecerem — enriquecem significativamente a experiência. Da sincronização de dispositivos à visualização offline, o serviço oferece mais valor do que muitos imaginam.