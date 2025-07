Viciados em iPhone, cuidado! O “ponto preto da morte” está atacando as telas: seu celular será o próximo?

Se o seu celular é a sua vida e você está constantemente atento a cada detalhe da sua tela imaculada, prepare-se para um arrepio. Um fenômeno estranho e bastante preocupante começou a ser relatado em vários iPhones ao redor do mundo, um intruso silencioso que pode estar rondando seu dispositivo: o “ponto preto da morte”. E não, não estamos falando de um simples pixel desgarrado; é algo mais sinistro e misterioso que está deixando os usuários com o coração na mão.

O que diabos é o “ponto preto da morte”? O novo fantasma na sua tela

Imagine isso: você está deslizando o dedo pela tela do seu novo iPhone, tudo perfeito, até que, de repente, bum! Um pequeno, mas inconfundível ponto preto aparece em algum lugar da tela. A princípio, você pode pensar que é sujeira, uma mancha ou um pixel morto sem importância. Mas aqui está a parte assustadora: esse ponto, ao contrário de um pixel morto comum, que geralmente permanece estático, tem o hábito irritante de se expandir lentamente. Sim, como uma mancha de tinta digital, ele cresce e devora mais espaço na sua preciosa tela. É por isso que a gíria tecnológica já o chama de “ponto negro da morte”, porque parece condenar lentamente sua tela a uma morte lenta.

Apple

De acordo com relatos que começaram a circular, incluindo informações importantes da Infobae, esse fenômeno não é tão simples quanto um defeito de fabricação isolado. Parece estar relacionado a algum tipo de dano interno que afeta a integridade dos painéis OLED usados ​​nos iPhones mais recentes. Especula-se que possa ser consequência de microfissuras, impactos mínimos que não são externamente evidentes ou até mesmo problemas de pressão que afetam a camada de cristal líquido ou os subpixels. A questão é que não se pode consertar com uma reinicialização ou um toque na tela. Uma vez que isso apareça, o futuro da sua tela parece sombrio... literalmente.

Seu iPhone está em risco e o que você pode fazer a respeito?

A grande questão é: por que isso está acontecendo e como você pode saber se o seu iPhone será o próximo a ser atacado? Por enquanto, não há uma causa única e definitiva, o que aumenta o mistério. No entanto, relatos sugerem que pode estar ligado a quedas (mesmo pequenas), pressão indevida na tela ou, em alguns casos, defeitos de fabricação que se manifestam com o tempo. Os modelos mais suscetíveis seriam aqueles com telas OLED, ou seja, a partir do iPhone X, incluindo os modelos Pro e Pro Max.

Aplicativos no iPhone (HStocks/Getty Images)

Se você se deparar com esse ponto preto incômodo, aqui vai a má notícia: geralmente, a única solução eficaz é substituir a tela inteira. Tentar consertá-la ou ignorá-lo é uma má ideia, pois ele provavelmente continuará a crescer. Se o seu iPhone ainda estiver na garantia ou você tiver o AppleCare+, isso pode ser a sua salvação. Recomendamos fortemente que, se você vir esse ponto, entre em contato com o Suporte da Apple ou visite uma Apple Store (ou centro de serviço autorizado) o mais rápido possível. Não tente consertar você mesmo, pois pode piorar a situação.

iPhone Getty imagens (gece33/Getty Images)

Esse “ponto preto da morte” é um lembrete da fragilidade da tecnologia que carregamos em nossos bolsos. Portanto, mesmo que seu iPhone seja uma maravilha, trate-o com cuidado e proteja-o de impactos desnecessários. Sua tela agradecerá, e seu bolso também.