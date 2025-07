Nintendo Switch 2 pode rodar jogos do Xbox Series S sem problemas, diz especialista

A espera foi longa, mas o Nintendo Switch 2 finalmente chegou. Oito anos após o console original, os fãs finalmente têm uma nova geração em mãos. O curioso? Embora a Nintendo tenha sido bastante conservadora com o hardware (sim, de novo), o console não é exatamente fraco.

Um especialista na área afirma que ele poderia rodar jogos do Xbox Series S... sem esforço.

Um Switch com poder oculto

O ​​protagonista dessa afirmação é Eoin O’Grady, diretor técnico da Black Shamrock, estúdio subsidiário da Virtuos (sim, os mesmos que ajudam a portar jogos grandes para consoles mais limitados).

Em entrevista à WCCFtech, O’Grady surpreendeu a todos ao dizer que o Switch 2 se aproxima do desempenho bruto de um Xbox Series S.

Claro que, no modo portátil, a diferença é um pouco mais perceptível. Mas o truque da Nintendo está no chip: um NVIDIA Tegra T239 com tecnologia DLSS (aquela invenção mágica que deixa os jogos com uma boa aparência sem consumir tantos recursos). E o que o Xbox Series S não tem? Isso mesmo: DLSS.

Então, ele suporta jogos do Xbox?

De acordo com O’Grady, sim. Qualquer jogo que rode a 60 FPS no Series S pode ser facilmente portado para o Switch 2, pelo menos desde que não seja muito dependente da CPU.

Em casos em que a CPU faz o trabalho pesado (como física complexa, animações precisas ou simulações intensivas), ajustes precisariam ser feitos, mas não é impossível.

E quando se trata de jogos a 30 FPS, que exigem mais da GPU, o Switch 2 pode realmente brilhar, graças à ajuda do escalonamento inteligente da NVIDIA.

Um console com futuro?

Se o Switch original durou oito anos com hardware muito limitado, esta segunda versão, com todo o seu potencial oculto, pode ter um ciclo de vida igualmente longo ou até mais ambicioso.

Ele pode não ser capaz de lidar com os monstros gráficos de um futuro distante, mas se estivermos falando de adaptar jogos atuais (mesmo do Xbox), as perspectivas parecem bastante promissoras.