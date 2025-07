Donald Trump poderia deportar Elon Musk? Estes são os fatos

Não, não é uma teoria retirada do Reddit ou de um episódio inédito de Black Mirror. Donald Trump, em seu estilo habitual de falar muito sem dizer nada, insinuou que poderia deportar Elon Musk. Tudo isso em meio a tensões políticas, ex-aliados afastados e uma lista crescente de ideias que mais parecem saídas de uma história em quadrinhos distópica do que de um plano de governo.

Mas será que ele realmente conseguiria?

A origem da confusão: críticas, DOGE e uma possível “punição”

Tudo começou com uma troca de farpas meio brincalhona (ou nem tanto) com um jornalista: “Você vai deportar Elon Musk?” “Não sei, vamos ver”, respondeu Trump, antes de brincar que colocaria a DOGE para “comer” Musk.

E não, ele não estava falando da famosa criptomoeda, mas do comitê DOGE (Departamento para Eliminação de Gastos Governamentais) que, ironicamente, Musk ajudou a lançar. Há algum tempo, o CEO da Tesla e da X (antigo Twitter) critica as mudanças econômicas de Trump, a quem ele anteriormente apoiava com milhões e visibilidade nas redes sociais. O atrito não é apenas econômico: ele se soma a uma narrativa que ganhou força no governo do ex-presidente e que se concentra em imigrantes naturalizados.

Ele pode ser deportado? Legalmente, sim... mas não sem luta

Elon Musk é cidadão americano naturalizado desde 2002 e também possui cidadania sul-africana e canadense. Tecnicamente, ele poderia perder a cidadania se fosse comprovado que mentiu ou cometeu fraude durante o processo imigratório, algo que Musk negou.

Mesmo assim, casos semelhantes já ocorreram. Um exemplo recente: Elliot Duke, imigrante britânico e ex-oficial militar dos EUA, perdeu a cidadania após ser condenado por um crime grave.

O Departamento de Justiça deixou claro que a desnaturalização está em pauta para aqueles que cometeram certos crimes.

Quem está em risco?

O foco está nos cidadãos naturalizados, não nos nascidos nos EUA, embora Trump também tenha sugerido que gostaria de mudar isso. Atualmente, retirar a cidadania de alguém nascido no país é quase impossível, exceto em casos extremos de fraude comprovada.

E embora muitos especialistas considerem improvável que um caso como o de Musk tenha sucesso, a mera possibilidade já está gerando debate e medo entre milhões de imigrantes legais, especialmente os mais críticos de Trump.

Elon deportado? É mais provável que ele lance um foguete em direção ao sol

Em resumo: Trump pode deportar Musk? Em um cenário muito específico e juridicamente complexo, talvez. É provável? De jeito nenhum. Mas, como sabemos, na política de Trump, o improvável nunca está totalmente fora de cogitação.