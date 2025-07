Seu computador está desligando sozinho? Estes podem ser os motivos

Trabalhando no computador

A cena é comum: você está trabalhando, assistindo a um filme ou jogando e, de repente, seu computador desliga como se tivesse decidido tirar um cochilo sem consultar você. Além do susto e da perda de dados, esses desligamentos repentinos podem esconder problemas que são melhor identificados o mais rápido possível.

Porque, mesmo que seu laptop pareça ter vida própria, na maioria das vezes ele está apenas clamando por socorro (bem, desligamentos silenciosos).

1. A bateria está no limite

Uma das causas mais comuns. Se o seu laptop desligar sozinho quando não estiver conectado à tomada, é mais provável que a bateria esteja com defeito. Você pode verificar o status com um simples comando do PowerShell: powercfg /batteryreport.

Se você observar leituras baixas ou inconsistentes, é hora de considerar a substituição ou, pelo menos, manter o computador conectado à tomada o tempo todo.

2. Está superaquecendo?

Quando um laptop esquenta muito, ele desliga por motivos de segurança. Isso pode ser devido ao acúmulo de poeira, ventoinhas defeituosas ou até mesmo pasta térmica velha. Use ferramentas como CPU-Z ou MSI Afterburner para monitorar as temperaturas. Se elas excederem 90 °C, algo está errado.

3. Você limpou recentemente?

Às vezes, o problema é tão óbvio quanto uma ventoinha cheia de fiapos. Use ar comprimido para limpar as saídas de ar, verifique se as ventoinhas estão girando corretamente e, se possível, faça uma limpeza interna. Não está prático? Um técnico pode ajudar.

4. Pasta Térmica Seca: O Inimigo Invisível

Em computadores mais antigos, a pasta térmica que ajuda a dissipar o calor do processador pode secar. O resultado: superaquecimento e desligamento. Não é uma solução fácil, pois é necessário desmontar metade do laptop, mas um técnico pode fazer isso sem problemas.

5. E se o carregador for o culpado?

Se o carregador falhar ou não fornecer energia suficiente, o laptop desligará. Verifique se o LED está aceso (se houver) ou tente usar outro dispositivo. Se estiver usando carregadores genéricos, certifique-se de que eles estejam fornecendo a voltagem correta.

6. Componente com defeito ou driver desatualizado

Um simples driver pode arruinar o seu dia. Abra o Gerenciador de Dispositivos e verifique se há pontos de exclamação. Às vezes, atualizar drivers ou verificar a BIOS resolve mais problemas do que você imagina.

7. Vírus? Sim, eles também podem ser os culpados

Alguns vírus sobrecarregam o computador, causando superaquecimento ou até mesmo desligamentos forçados. Use um bom antivírus, faça uma varredura completa e, se nada funcionar, considere formatar (mas faça backup de tudo primeiro).

Resumindo: Embora possa não parecer, seu computador não está possuído. Ele só precisa de uma verificação. E se, depois de todas essas ideias, ele ainda desligar, você sabe: a assistência técnica é seu último recurso.