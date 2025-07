Sapatos romanos gigantes: a descoberta misteriosa que ninguém consegue explicar

Em meio a ruínas, areia e couro antigo, arqueólogos que trabalham na Muralha de Adriano, no Reino Unido, acabaram de se deparar com uma descoberta que deixou todos perplexos: um lote de sapatos romanos de 2.000 anos, alguns tão grandes que parecem ter saído diretamente de um filme de super-heróis... ou do guarda-roupa de um gigante.

O mistério está criado.

A descoberta que quebrou todas as regras

Em uma área pouco explorada do forte romano de Magna, ao norte de Vindolanda, foram encontrados oito sapatos de couro com solas medindo mais de 30 centímetros. Um deles chegou a atingir 32,6 cm, quebrando recordes no arquivo arqueológico local.

Para se ter uma ideia: na época romana, a maioria dos pés adultos tinha entre 24 e 26 centímetros. Em outras palavras, esses sapatos eram enormes... e ninguém sabe ao certo por quê.

Quem os usava? Gigantes? Centuriões altos?

A Dra. Elizabeth Greene, pesquisadora principal do projeto, foi direta: “Estes sapatos são, em média, muito maiores do que a maioria da coleção.” E, claro, isso dá margem a todo tipo de teoria. Talvez houvesse soldados mais altos naquela região, ou talvez fosse simplesmente uma remessa para alguém muito, muito especial.

Para o Dr. Andrew Birley, essa descoberta pode refletir a diversidade física e cultural dos soldados romanos, que não eram necessariamente baixos com sandálias comuns. E se alguns tivessem vindo da Germânia ou dos Bálcãs, onde a altura era maior?

Por que eles ainda estão intactos depois de 2.000 anos?

Encontrar sapatos romanos é raro. O couro tende a se decompor com o tempo se não for protegido. Mas a região norte do Reino Unido possui solos úmidos, frios e ácidos, que ajudam a criar uma espécie de cápsula do tempo subterrânea.

Graças a isso, hoje podemos ver essas relíquias gigantes quase como eram há milênios.

E se os romanos fossem mais altos do que pensávamos?

Embora os homens em Roma tivessem em média 1,65 m de altura, na Grã-Bretanha estima-se que alguns soldados atingissem 1,70 ou 1,75 m, o que poderia justificar pés maiores. Mas mesmo assim... mais de 32 cm? O mistério permanece.