É possível carregar totalmente um computador no carro? Sim, saiba como fazer isso com segurança

Levar seu laptop na estrada parece prático, mas quando não há tomadas por perto, o drama começa. Felizmente, seu carro não apenas o leva do ponto A ao B; ele também pode salvar seu dia de trabalho ou sua maratona de TV! Você só precisa conhecer os limites e tomar precauções para não acabar com um laptop pela metade... e uma bateria descarregada.

É possível carregar um laptop no carro?

Sim, com certeza. Mas não espere que ele funcione como uma tomada doméstica. A maioria dos laptops requer entre 30 e 70 watts para carregar, muito mais do que um celular. Mesmo assim, uma bateria de carro média tem cerca de 600 watts-hora, o suficiente para lhe dar um impulso de energia.

O segredo é fazer isso com o motor ligado. Por quê? Porque as baterias de carro não são projetadas para descarregar energia com o motor desligado. Se você fizer isso, poderá ficar preso com seu laptop a apenas 40% da carga e sem conseguir ligar o carro. Não é o ideal.

Regras básicas para evitar ficar sem bateria no carro

Carregue o carro apenas com o carro ligado. Isso mantém a bateria recarregando enquanto você consome energia.

Não carregue por mais de duas horas seguidas. Dê um descanso ao sistema elétrico do carro.

Evite fazer isso com o carro desligado. A menos que você goste da adrenalina de esperar por um guincho.

E baterias de ciclo profundo? Melhor para trailers. Elas não são para você se estiver usando um carro convencional: podem danificar componentes e, sim, provavelmente anularão sua garantia.

O veredito: sim, mas seja inteligente

Sim, você pode carregar seu laptop no carro e continuar com sua vida digital como se nada tivesse acontecido. Mas faça isso com cautela e esteja sempre ciente dos limites do seu veículo. Algumas regras simples evitarão que você fique parado no meio do nada com um laptop malfeito... e um carro que não pega.