Adeus, curiosos! Seu celular pode guardar suas fotos a sete chaves sem precisar instalar nenhum app

Você já emprestou seu celular para alguém por um segundo e essa pessoa já está bisbilhotando sua galeria? Ou você tem aquelas fotos “especiais” que prefere não deixar seus avós, seu parceiro ou seu chefe verem? Bem, espere, porque a boa notícia é que você não precisa baixar nenhum aplicativo estranho e cheio de anúncios que exija sua alma para proteger suas imagens. Seu Android ou iPhone tem truques ocultos para manter suas fotos mais íntimas a sete chaves. É hora de proteger sua privacidade!

O “modo ninja” da sua galeria: como a mágica funciona no Android

Se você é um daqueles que usa Android, a maioria dos fabricantes tem o que você precisa. Seja um Samsung, Xiaomi, Google Pixel ou qualquer outro, é provável que seu telefone tenha um recurso nativo para ocultar fotos e vídeos, como um ninja digital escondendo seus tesouros.

Normalmente, isso é feito pelo aplicativo Galeria ou Fotos do seu dispositivo. Procure opções como “Ocultar”, “Bloquear Pasta”, “Pasta Segura” ou “Arquivo Privado”. O processo geralmente é tão simples quanto selecionar as fotos que você deseja ocultar, tocar em um botão (às vezes são os três pontinhos para “Mais Opções”) e enviá-las para esse espaço secreto. Uma vez lá, para acessá-las, o aplicativo solicitará sua impressão digital, padrão ou PIN. É como ter um cofre digital dentro do seu telefone — e sem ninguém desconfiar! Isso é crucial porque essas fotos desaparecem da sua visualização normal da galeria e só podem ser vistas se você souber onde procurar e tiver a senha.

iPhone e a arte de “desaparecer” fotos sem excluí-las

Se você é do Time Apple, também tem sua própria maneira de tornar suas fotos “invisíveis” sem excluí-las. O truque está no aplicativo Fotos nativo do iOS. Basta selecionar as imagens ou vídeos que deseja proteger, tocar no botão “compartilhar” (aquele pequeno quadrado com uma seta para cima) e procurar a opção “Ocultar”.

Ao fazer isso, as fotos desaparecerão do seu rolo de câmera principal e serão movidas para um álbum especial chamado “Oculto”. Este álbum, embora presente, não fica imediatamente visível na sua lista de álbuns principal. Para visualizá-lo, você precisa ir até a seção “Álbuns” e rolar até o final. Você encontrará a seção “Mais Itens” ou “Utilitários”, onde o álbum “Oculto” aparecerá. Embora não seja bloqueado por senha por padrão, o fato de não ser visível a olho nu já é uma barreira significativa para observadores casuais. Se você deseja segurança extra, o iOS 16 e versões posteriores permitem que o álbum “Oculto” seja bloqueado com Face ID, Touch ID ou sua senha, transformando-o em um refúgio pessoal.

A Importância de Proteger Sua Privacidade Digital

Em um mundo onde seu celular é uma extensão da sua vida, proteger suas fotos privadas não é um luxo — é uma necessidade! Seja para evitar olhares curiosos de amigos ou familiares ou, no pior dos casos, se seu telefone cair em mãos erradas, usar os recursos nativos do seu dispositivo não é apenas mais seguro do que depender de aplicativos de terceiros (que podem ter acesso aos seus dados), mas também é mais eficiente, pois você não consumirá recursos adicionais nem encherá seu telefone com softwares desnecessários.

Então, da próxima vez que você estiver preocupado com aquela foto comprometedora ou simplesmente não quiser que aquele vídeo constrangedor seja visto, lembre-se de que seu smartphone já é especialista em espionagem e proteção pessoal. Você só precisa saber onde tocar para ativar o “modo secreto”.