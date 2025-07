Seu WhatsApp está lento? Veja como liberar aqueles gigabytes ocultos

Seu celular está mais lento que uma tartaruga de ressaca? Recebe a temida mensagem de “armazenamento cheio” toda vez que tenta abrir a câmera? Não procure mais pelo culpado. O verdadeiro vilão que sequestra a memória do seu smartphone é quase certamente o seu próprio WhatsApp! Sim, aquele aplicativo que você usa para tudo também é um aspirador de pó gigabyte, enchendo seu aparelho com fotos, vídeos, áudios e GIFs que, convenhamos, você nunca mais verá. Mas não se preocupe, temos a solução para livrar seu celular dessa sobrecarga digital.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A verdade cruel: WhatsApp, o acumulador silencioso

Nós sabemos. Você entrou em mil grupos. Eles te enviam uma foto do cachorro, um vídeo do gato, o meme do dia e o áudio da sua tia. E, claro, por padrão, o WhatsApp salva tudo. Cada imagem, cada vídeo, cada arquivo de áudio é baixado automaticamente e fica lá, ocupando espaço precioso no seu armazenamento. Os meses passam, e o que começou como alguns megabytes se transforma em gigabytes, e antes que você perceba, seu telefone cresceu tanto que não cabe nem um novo aplicativo.

Whatsapp Whatsapp (Dreamstime)

O pior é que muitos desses arquivos ficam em pastas ocultas ou na memória interna do aplicativo, longe da sua vista, mas muito presentes quando se trata de deixar seu celular lento. É como ter um depósito secreto cheio de lixo digital que você nunca usa, mas que impede você de salvar coisas novas ou deixar sua casa respirar.

Operação “Emagrecimento do WhatsApp”: seu celular vai agradecer

Felizmente, você não precisa ser um guru da tecnologia para colocar seu WhatsApp de dieta. O aplicativo, ciente desse problema (ou talvez para não parecer um bandido), incorporou ferramentas simples para você fazer uma limpeza profunda. Veja como fazer, passo a passo, para que seu celular volte a voar:

No próprio aplicativo (a maneira mais fácil): Abra o WhatsApp e vá em Ajustes (ou Ajustes no iPhone). Encontre a seção Armazenamento e Dados e selecione Gerenciar Armazenamento. Aqui está a mágica! Você verá um gráfico detalhado de quanto espaço o WhatsApp está ocupando e, melhor ainda, uma lista das conversas com os maiores arquivos. Você poderá ver os arquivos “Encaminhados Muitas Vezes” ou “Maiores que X MB”. Toque neles e exclua! Você pode selecionar vários arquivos (fotos, vídeos, etc.) de um bate-papo ou de uma categoria específica e excluí-los em massa. É como ter um controle remoto para limpeza.

WhatsApp (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Desative os downloads automáticos (é melhor prevenir do que remediar): Este é um passo fundamental para evitar que seu WhatsApp fique grande demais novamente. Volte para Ajustes > Armazenamento e Dados. Aqui você verá a opção “Baixar mídia automaticamente”. Vá para “Fotos”, “Áudio”, “Vídeos” e “Documentos” e desmarque as opções de download automático para “Dados Móveis”, “Wi-Fi” e “Em Roaming”. Dessa forma, apenas o que você deseja será baixado, tocando manualmente em cada arquivo. Sua galeria agradecerá.

ANÚNCIO

Limpe o cache do aplicativo (para os mais obsessivos): Se você já fez o procedimento acima e deseja ir além, pode limpar o cache do WhatsApp nas configurações do seu telefone (não no aplicativo em si). No Android, acesse Ajustes do Telefone > Aplicativos > WhatsApp > Armazenamento e Cache e selecione “Limpar Cache”. Isso excluirá os arquivos temporários que podem se acumular, mas não suas conversas ou arquivos importantes. No iPhone, esse processo é mais complexo e geralmente envolve desinstalar e reinstalar o aplicativo (certifique-se de sempre fazer backup dos seus dados primeiro!).

Benefícios imediatos: mais espaço, mais velocidade, mais felicidade

Depois de limpar seu WhatsApp, você notará a diferença instantaneamente. Seu telefone terá mais espaço para aquelas novas fotos e vídeos (aqueles que você realmente quer salvar), os aplicativos abrirão mais rápido e a experiência geral do usuário será muito mais fluida. Você não terá apenas gigabytes liberados, mas também terá mais tranquilidade.

Archivo - Logo de WhatsApp WHATSAPP OFICIAL - Archivo (WHATSAPP OFICIAL/Europa Press)

LEIA TAMBÉM:

Tesla lança seus robotáxis em Austin: o futuro chegou, com um copiloto humano

Finalmente, Apple! iOS 26 permitirá que você recupere iPhones sem Mac ou PC, e veja como fazer

Hideo Kojima sobre IA: “Ela pode levar você a um estilo de vida pré-determinado”

Então, pare de culpar seu celular antigo ou a atualização do sistema. Na maioria das vezes, o problema de armazenamento e lentidão está oculto no acúmulo de dados dos seus aplicativos favoritos. Com apenas alguns toques, você pode transformar seu smartphone lento em um foguete novamente.

Quantos gigabytes você acha que vai liberar com essa limpeza?