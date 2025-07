Saiba como personalizar o mouse do seu computador se você for canhoto

Ser canhoto em um mundo projetado para destros pode ser frustrante. Não por falta de vontade, mas porque quase tudo — sim, até o mouse do computador — é configurado para a mão direita. Mas há boas notícias: com apenas alguns cliques, você pode personalizar seu mouse e torná-lo tão confortável quanto deveria ter sido desde o início.

Um pouco de história geek para começar

Embora possa parecer uma ferramenta moderna, o mouse foi inventado na década de 1960 por Douglas Engelbart e Bill English. Eles o desenvolveram no Instituto de Pesquisa de Stanford, no coração do Vale do Silício. Anos depois, a Xerox o refinou em seus laboratórios do PARC, e assim nasceu o que usamos hoje para tudo: trabalhar, estudar, jogar e até procrastinar com estilo.

Com o tempo, o mouse incorporou mais funções — rodas, sensores e até touchpads —, mas uma coisa não mudou: ele ainda vem “destro” por padrão.

E canhotos? Bem... a gente se acostuma, mas não deveríamos

A maioria dos mouses é pré-projetada para que o clique principal fique à esquerda, perfeito para destros. Mas se você for canhoto, isso significa forçar movimentos estranhos ou até mesmo usar a mão errada. Não parece grande coisa... até você passar horas em frente ao computador.

Felizmente, você não precisa comprar um mouse especial nem instalar nenhum programa sofisticado. Basta dizer ao Windows que você está no comando.

Opção 1: Configurar o mouse nas configurações do Windows

Clique no menu Iniciar e abra Configurações. Acesse Bluetooth e dispositivos. Clique em Mouse. Em “Botão principal do mouse”, selecione Direito.

Pronto! Agora, o botão principal do mouse estará no lado esquerdo... perfeito para a sua mão esquerda.

Opção 2: No Painel de Controle clássico

Abra o Painel de Controle (você pode procurá-lo no menu Iniciar). Altere a visualização para “Ícones pequenos”. Clique em Mouse. Na aba “Botões”, marque a caixa “Trocar botões primário e secundário”. Clique em OK. E pronto!

O mouse também pode ser usado por canhotos

Não há motivo para que uma ferramenta tão cotidiana seja desconfortável. Se você é canhoto, faça este ajuste, e sua mão (e sua paciência) agradecerão.