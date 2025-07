O que é tearing e como evitá-lo durante o jogo

Você está no meio de uma partida épica, tudo indo bem... até que uma linha horizontal aparece na tela, como se alguém tivesse cortado seu jogo com uma tesoura. Parece familiar? Bem-vindo ao clube das vítimas do “tela rasgada”.

Esse fenômeno, tão irritante quanto comum em PCs, pode arruinar sua experiência de jogo. Mas não se preocupe: entender o que é e como combatê-lo pode devolver a fluidez que sua GPU e seus reflexos merecem.

O que é tearing e por que ele arruína seu jogo?

Imagine seu monitor e sua placa de vídeo tentando dançar em sincronia... mas um está tocando ao som da salsa e o outro ao som da cumbia. O resultado: passos descoordenados. Isso é, basicamente, tearing.

Tecnicamente, ocorre quando a taxa de atualização do monitor não se alinha com os quadros que a GPU está enviando, fazendo com que diferentes partes da tela exibam fragmentos de quadros diferentes ao mesmo tempo.

O resultado é aquele tearing horizontal que quebra a imagem, especialmente irritante em jogos de ritmo acelerado, como jogos de tiro ou corrida. Não afeta diretamente o desempenho do jogo, mas afeta sua precisão, tempo de reação e, principalmente, sua diversão.

Como evitar tearing sem gastar muito?

1. Habilite a sincronização vertical (VSync): Muitos jogos permitem essa opção. Ela força a GPU a esperar até que o monitor esteja pronto para receber um novo quadro. É eficaz, embora possa limitar o FPS.

2. Reduza a carga gráfica: Reduza a qualidade visual ou a resolução do jogo. Menos estresse na sua placa de vídeo = mais estabilidade na tela.

3. Ajuste a taxa de atualização do seu monitor no Windows: Vá em Configurações > Vídeo > Configurações Avançadas e defina para 60 Hz (ou qualquer valor que seu monitor e GPU suportem de forma confiável).

4. Aceleração de hardware: Habilite a aceleração de hardware no seu navegador e players de vídeo. Sim, tearing também pode ocorrer no YouTube.

5. Use Triple Buffering: Alguns jogos oferecem essa opção. É como colocar um buffer entre duas imagens para que elas não colidam ao passarem.

Se você quer o melhor, invista em tecnologia adaptativa

Monitores com FreeSync (AMD) ou G-Sync (NVIDIA) sincronizam dinamicamente a taxa de quadros com a taxa de atualização do monitor. Esta é a solução premium, mas também a mais cara. E atenção: você precisa de uma GPU decente para que funcione bem.