Google Fotos ganha cara nova: aqui estão os novos recursos de sua interface

Após anos com uma interface funcional, mas um tanto caótica, o Google Fotos está passando por uma reformulação com uma abordagem minimalista e útil. A atualização já está sendo lançada para iOS e em breve para Android. O objetivo? Tornar a organização, a edição e o compartilhamento de suas memórias não um exercício de paciência, mas sim algo fluido e mais lógico.

A reformulação visual: menos caos, mais contexto

Uma das mudanças mais visíveis é que o plano de fundo se adapta ao tema do sistema, algo que muitos usuários vinham pedindo há muito tempo. Além disso, detalhes como a data e o local das fotos agora aparecem de forma mais clara e fácil.

E a melhor parte: os novos “emblemas” não estão lá por estética, mas porque permitem que você faça coisas práticas com cada imagem.

Emblemas úteis, não apenas decorativos

Para que servem? Eles permitem, por exemplo, reproduzir fotos em movimento, salvar imagens compartilhadas ou escolher a melhor foto de uma sequência com apenas um toque. Eles também ajudam a gerenciar o armazenamento e categorizar imagens.

O clássico botão de três pontos (“mais opções”) também foi reorganizado. Agora inclui Informações, Google Lens (que foi movido para lá), Colagens, Transmitir, Baixar e Excluir. Apenas “Favoritos” permanece com acesso direto.

Mudanças na barra inferior e Google Lens fora de foco

A barra inferior mantém os recursos básicos: Compartilhar, Editar e Lixeira. No entanto, o Google Lens desaparece desse espaço privilegiado e, em seu lugar, surge o botão “Adicionar a”, que permite enviar fotos para álbuns, arquivá-las ou salvá-las na Pasta Segura.

Isso faz sentido, já que o Círculo para Pesquisar agora assume a função do Lens no Android.

E o que mais a reformulação traz?

A atualização do Google Fotos faz parte de uma mudança maior em todos os aplicativos do Google, baseada no estilo Material 3 Expressive. O Gmail e o Google Keep também estão na fila para essa reformulação, com gestos aprimorados, botões mais claros e cores mais vibrantes.

Além da reformulação visual, recursos como:

“Perguntar ao Fotos”, uma busca conversacional para encontrar imagens por texto.

Suporte a Ultra HDR no editor.

Álbuns podem ser compartilhados via QR code.

Quando você verá isso no seu celular?

Usuários de iOS agora podem atualizar pela App Store. No Android, a implementação será gradual ao longo das próximas semanas. Seja paciente: quando chegar, você notará imediatamente.