Crise Xbox: 9.000 demissões, jogos cancelados e um estúdio em extinção

A Microsoft está passando por uma profunda transformação que já está deixando marcas em sua divisão de videogames.

Após uma onda de cortes de empregos que eliminou milhares de postos de trabalho em 2024, foi confirmado que o reboot de Perfect Dark, um dos títulos mais aguardados do Xbox, foi cancelado.

Essa medida acompanha o fechamento da The Initiative, estúdio responsável pelo desenvolvimento.

Crise no Xbox ou apenas um boato?

A informação vazou por meio de uma carta interna obtida pelo Windows Central, após reuniões realizadas em 2 de julho.

Segundo relatos, aproximadamente 9.000 cargos serão eliminados nas equipes da Microsoft, incluindo áreas-chave como o Xbox Studios.

Quais outros projetos estão desaparecendo?

Além de Perfect Dark, outros projetos também estão sendo eliminados, como Everwild e um MMORPG desenvolvido pela ZeniMax, que ainda não havia sido revelado publicamente.

O que isso significa para o Xbox e a Microsoft?

Uma análise da Bloomberg estima que pelo menos 10% dos funcionários dos estúdios de videogame da Microsoft foram afetados.

Por sua vez, o The Seattle Times expande o número global, afirmando que os cortes representam 4% de toda a força de trabalho da empresa de tecnologia.

O impacto é sentido tanto nos funcionários quanto nos títulos que estavam em desenvolvimento.

Perfect Dark, que havia sido apresentado no Xbox Showcase 2024 com um breve trailer de gameplay, não estará mais disponível para os jogadores.

De acordo com a Microsoft, o encerramento da The Initiative é uma resposta à necessidade de redefinir estratégias e redirecionar seus recursos.

O que a empresa diz sobre isso?

Nas palavras da empresa:

“Tomamos a difícil decisão de encerrar o desenvolvimento de Perfect Dark e Everwild, além de cancelar outros projetos que ainda não haviam sido anunciados. Como parte desse processo, encerraremos a Iniciativa. Essas medidas fazem parte de um esforço maior para alinhar nossas prioridades e concentrar nossos recursos no que nos permitirá ter mais sucesso em uma indústria em constante evolução. Sabemos que por trás de cada jogo e de cada equipe existem anos de dedicação, talento e criatividade.”

Essas decisões ocorrem em paralelo às consequências da aquisição da Activision Blizzard King, um movimento que consolidou a Microsoft como uma das gigantes dos jogos.

Este grupo empresarial detém franquias multibilionárias como Call of Duty, Diablo e Candy Crush, esta última gerando mais de US$ 1 bilhão em receita desde o seu lançamento.

Após as demissões, o Xbox ainda tem cartas na manga para 2025

Apesar do duro golpe que esses cancelamentos representam, a Microsoft não paralisou completamente seu maquinário criativo.

Entre os projetos ainda em desenvolvimento e com o objetivo de marcar 2025 estão o novo Fable, desenvolvido pela Playground Games, que promete reinventar a franquia com uma abordagem moderna; Avowed, o ambicioso RPG em primeira pessoa da Obsidian ambientado no universo Pillars of Eternity; e Senua’s Saga: Hellblade II, uma sequência do aclamado título da Ninja Theory, que já demonstrou avanços técnicos impressionantes.

Além disso, o jogo Indiana Jones, desenvolvido pela MachineGames — criadores de Wolfenstein — mantém altas expectativas graças à sua abordagem cinematográfica e narrativa original.

Esses títulos, ainda em produção, são a tentativa do Xbox de reequilibrar seu portfólio e reconquistar a confiança dos jogadores em um ano crucial para sua divisão de jogos.