Crise disfarçada de sucesso? Xbox demite funcionários no auge do boom

O Xbox vive um paradoxo: enquanto quebra recordes de usuários e registra receitas crescentes, a divisão de videogames da Microsoft continua perdendo talentos e fechando estúdios. Essa nova onda de demissões, que afeta diversas equipes importantes, foi acompanhada por uma mensagem de Phil Spencer tentando explicar por que prosperidade financeira não significa estabilidade no emprego.

Mais demissões, mais polêmica

A Microsoft confirmou que demitirá quase 4% de sua força de trabalho global. Estamos falando de cerca de 9.000 funcionários, alguns deles do setor de jogos.

Entre os afetados estão desenvolvedoras como Rare, ZeniMax, Turn 10, Raven Software e King, a casa do Candy Crush, sediada em Barcelona, ​​que terá uma redução de 10% em sua equipe.

O impacto não é apenas humano. Segundo a Bloomberg, pelo menos dois jogos em desenvolvimento foram cancelados: o aguardado Everwild, da Rare, e um MMORPG secreto da ZeniMax Online Studios, codinome “Blackbird”, que estava em produção desde 2018.

Memorando de Phil Spencer: “Decisões difíceis para um futuro brilhante”

Em um comunicado interno, o chefe da Microsoft Gaming, Phil Spencer, reconheceu a severidade das medidas. “Essas mudanças ocorrem em um momento em que temos mais jogadores e jogos do que nunca”, escreveu ele. No entanto, ele defendeu os cortes como parte de uma estratégia para “priorizar as oportunidades mais fortes”.

Spencer sustentou que a decisão de reduzir o quadro de funcionários visa garantir “sucesso duradouro” e que o Xbox concentrará recursos nos setores com maior potencial. A mensagem foi clara: menos projetos, mais foco.

Um cenário cada vez mais restrito

Este novo ajuste se soma a uma série de cortes que marcaram a era pós-Activision Blizzard. Desde janeiro de 2023, a Microsoft demitiu milhares de funcionários em sua divisão de videogames.

O fechamento de estúdios como Arkane Austin e Tango Gameworks em maio gerou uma onda de críticas, especialmente após o sucesso recente de títulos como Hi-Fi Rush.

É possível crescer demitindo funcionários?

O aspecto mais desconcertante da situação é que esses cortes ocorrem em um momento em que o Xbox está reportando bons números. No último trimestre, a Microsoft reportou receita líquida de US$ 70,1 bilhões e lucro de US$ 25,8 bilhões. Lucros sobem, o mercado de ações sorri... mas as demissões continuam