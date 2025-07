Celular dobrável mais fino do mundo acaba de ser revelado na China

Fino como um biscoito, poderoso como um foguete e pronto para se molhar. Este é o novo HONOR Magic V5, o smartphone dobrável mais fino já criado, que estreia com uma ficha técnica que não deixa pedra sobre pedra.

O anúncio oficial foi feito em Shenzhen, China, e soa como uma declaração de guerra à Samsung… com elegância e couro vegano.

O recorde: apenas 4,1 mm quando aberto

A HONOR alcançou o que parecia impossível: um dobrável que não pesa mais que um cartão de crédito quando aberto. Medindo apenas 4,1 mm aberto (e 8,8 mm fechado), ele supera todos os seus rivais na categoria, graças à engenharia que espremer cada milímetro do design ao limite.

É claro que a marca pulou diretamente do Magic V3 para o V5, evitando o quarto lugar devido à sua má reputação na China. Superstição ou estratégia de marketing? Talvez ambos.

Design extremo sem sacrificar a potência?

O Magic V5 não é apenas fino, mas também é incrível em recursos:

Processador: Snapdragon 8 Gen 3 Elite

RAM: Até 16 GB

Armazenamento: Até 1 TB

Bateria: 5.820 mAh com silício-carbono

Carregamento rápido: 66 W com fio

E como se não bastasse, ele possui certificação IP58/IP59, uma raridade em celulares dobráveis ​​que garante resistência à poeira e à água. Resumindo, ele é fino, mas não frágil.

Telas de outro mundo

A tela principal é um painel OLED LTPO de 7,95″ com frequência adaptável de 120 Hz e 5.000 nits de brilho. A tela externa de 6,43″ não fica atrás. Ambas são protegidas pela tecnologia proprietária da HONOR para suportar o uso diário sem problemas.

Em termos de fotografia, o Magic V5 possui uma configuração de câmera tripla com uma lente principal de 50 MP, uma lente ultra grande angular de 50 MP e uma teleobjetiva periscópica de 64 MP. As selfies também não ficam atrás, com duas câmeras frontais de 20 MP.

O modelo mais leve (branco com couro vegano) pesa apenas 217 gramas, e a versão mais pesada pesa apenas 222 g. Em ambas as versões, o design permanece elegante e surpreendentemente leve.

Preço e disponibilidade

O dobrável mais fino do planeta custa a partir de 8.999 yuans (cerca de € 1.165) na China. O lançamento global está confirmado, mas a HONOR ainda não divulgou uma data. O certo é que a empresa quer se antecipar aos próximos anúncios da Samsung.