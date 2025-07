Nvidia e Microsoft estão brigando acirradamente para ser a empresa economicamente mais poderosa

No mundo das Big Techs, não há espaço para dividir o primeiro lugar. Este ano, a Nvidia e a Microsoft estão em uma disputa acirrada para se tornarem a empresa mais valiosa do planeta. A chave? Chips, IA e uma sede insaciável por dominar o futuro digital.

ANÚNCIO

O prêmio? Alcançar o marco simbólico (e muito real) de US$ 4 trilhões em valor de mercado primeiro.

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Nvidia pisa no acelerador... e ultrapassa pela esquerda

Com um valor de US$ 3,85 trilhões, a Nvidia não só ultrapassou a Microsoft em capitalização de mercado, como o fez após uma ascensão meteórica. Suas ações atingiram a máxima histórica de US$ 157,75 no final de junho, e o mais interessante é que sua ascensão parece não ter atingido o pico.

Em apenas 18 meses, seu valor dobrou graças ao boom da inteligência artificial.

Big Techs, donas do setor

Não é só a Nvidia. As Cinco Grandes (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet e Amazon) somam mais de US$ 14,5 trilhões, representando impressionantes 32% do índice S&P 500. Para efeito de comparação: em 2002, todo o mercado americano valia menos que isso.

Hoje, algumas poucas empresas são mais poderosas do que todo o mercado era há duas décadas.

ANÚNCIO

O fenômeno tem um nome: a economia do “vencedor leva tudo”. Empresas que controlam tecnologias-chave — como IA ou a nuvem — colhem uma parcela desproporcional do crescimento econômico. E isso, embora pareça lucrativo, também deixa os economistas nervosos: se uma delas falhar, pode abalar todo o sistema.

E por que tudo isso? Três letras: IA

A inteligência artificial é a força motriz por trás deste novo superciclo econômico. As empresas estão investindo quantias impressionantes em infraestrutura: até 2025, estima-se que os gastos cheguem a US$ 320 bilhões.

Para cada dólar investido em um chip da Nvidia, entre US$ 8 e US$ 10 são gerados em toda a cadeia tecnológica. Sim, o multiplicador é impressionante.

E além da questão financeira, há uma dimensão geopolítica. O controle da IA ​​tornou-se estratégico, quase como o petróleo no século XX. Os Estados Unidos sabem disso: é por isso que estão restringindo as exportações de chips para a China, o que já custou bilhões à Nvidia. Tecnologia não é mais apenas negócios; é poder.

LEIA TAMBÉM:

Quais são os nomes da equipe de “Superinteligência” da Meta?

Apple Music completa 10 anos e comemora com playlist especial

Uma mãe quer processar a Meta e o TikTok pela morte de seu filho

Quem vencerá essa corrida de titãs? Descobriremos em breve. Mas uma coisa é certa: o futuro é programado com chips... e travado com números estonteantes.