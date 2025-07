Uma mãe quer processar a Meta e o TikTok pela morte de seu filho

TikTok na tela de um smartphone, em Tokio (Kiichiro Sato / Associated Press)

Em Nova York, uma mãe acaba de receber a aprovação de um juiz para processar o Meta e o TikTok. O motivo? Ela acredita que essas plataformas levaram à morte de seu filho, preso no perigoso “subway surfing”, uma prática viral que envolve subir em trens em movimento.

E ela não é a única que acha que os aplicativos são parcialmente culpados.

Um desafio que terminou em tragédia

Zackery Nazario tinha 15 anos. Em fevereiro de 2023, ele embarcou em um trem J no Brooklyn com sua namorada — não dentro, mas no teto. Ao cruzarem a Ponte Williamsburg, uma estrutura baixa o atingiu e ele caiu entre os vagões.

Ele foi atingido e morto em segundos. Sua mãe posteriormente encontrou vários vídeos dele “subway surfing” em suas redes sociais.

As redes são responsáveis?

O processo alega que o Meta (Instagram) e o ByteDance (TikTok) alimentaram o vício de Zackery em suas plataformas, que constantemente lhe mostravam conteúdo com desafios virais perigosos.

O juiz Paul Goetz decidiu que Norma Nazario, a mãe do menino, pode prosseguir com a ação por homicídio culposo e responsabilidade pelo produto.

O que a defesa diz?

O Meta e o TikTok disseram que a morte foi “de partir o coração”, mas citaram a notória Seção 230 da lei dos EUA, que protege as plataformas de conteúdo publicado por usuários.

No entanto, o juiz acredita que é possível que as mídias sociais tenham influenciado ativamente Zackery, especialmente considerando sua idade.

E o trem?

A mãe também havia incluído a MTA (a autoridade de trânsito) no processo, mas o juiz rejeitou essa parte: “O bom senso deveria ditar que o subway surf é perigoso”, escreveu ela. De acordo com dados recentes, pelo menos seis pessoas morreram por causa do subway surf em 2024.