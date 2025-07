Quais são os nomes da equipe de “Superinteligência” da Meta?

Em seu último memorando aos funcionários, Mark Zuckerberg tirou a carta mais ambiciosa do baralho: o Meta Superintelligence Labs (MSL), uma nova equipe de elite que busca liderar a corrida pela próxima grande geração de modelos de IA. E ele não está fazendo isso sozinho: ele conta com a colaboração de algumas das mentes mais brilhantes (e cobiçadas) do mundo da inteligência artificial.

Uma nova organização, com uma missão gigantesca

O objetivo do Meta Superintelligence Labs, segundo Zuckerberg, é construir “a próxima geração de nossos modelos”. E para isso, eles contrataram equipes como o Real Madrid da IA. No comando está Alexandr Wang, ex-CEO da Scale AI, agora Diretor de IA.

Ele conta com a colaboração de Nat Friedman, ex-funcionário do GitHub, como codiretor do novo laboratório de superinteligência focado em pesquisa aplicada e produtos.

E quem mais faz parte desse time de superinteligência?

Estas são algumas das principais contratações da equipe, com talentos vindos diretamente dos escritórios da OpenAI, DeepMind, Google e Anthropic:

Trapit Bansal: Especialista em aprendizado por reforço (RL) e cocriador dos modelos “o” na OpenAI.

Shuchao Bi: Essencial para a criação do modo de voz do GPT-4o.

Huiwen Chang: Pioneiro na geração de imagens de IA, do Google Research.

Ji Lin: Envolvido em quase todos os modelos recentes da OpenAI, incluindo o GPT-4.5.

Joel Pobar: Retornando à Meta após a Anthropic, trabalhou em ferramentas-chave como HHVM e Redex.

Jack Rae: ex-integrante da DeepMind, foi o cérebro técnico por trás do pré-treinamento da Gemini e de projetos como o Gopher.

Hongyu Ren: Vários modelos “mini” e GPT-4o ostentam sua assinatura.

Johan Schalkwyk: Veterano do Google e um dos primeiros colaboradores do projeto Sesame.

Pei Sun: Deixou sua marca na Waymo e, posteriormente, nos modelos de percepção da Gemini.

Jiahui Yu: Outro peso-pesado, com experiência em liderança de percepção na OpenAI.

Shengjia Zhao: Cocriador do ChatGPT e de vários modelos importantes, especialista em dados sintéticos.

E agora?

O novo empreendimento da Meta começa com uma missão clara: expandir os limites do que a inteligência artificial pode fazer. Com tantos indivíduos talentosos reunidos, as expectativas são tão altas quanto seus orçamentos. E com o nome “superinteligência” na porta, é melhor que eles correspondam a ele.