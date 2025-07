“O hardware do Xbox está morto”, diz um dos fundadores do console

Enquanto o Xbox se prepara para comemorar seu 25º aniversário, uma de suas criadoras fundadoras soltou uma bomba no YouTube: para ela, o hardware do Xbox não tem mais futuro. E não é qualquer um que diz isso. Laura Fryer ajudou a construir o legado da marca e agora encara com tristeza o que considera um recuo em câmera lenta do mundo dos consoles.

A despedida silenciosa do hardware

Fryer não mediu palavras: “Isso me entristece porque, da minha perspectiva, parece que o Xbox não quer mais, ou literalmente não consegue, lançar hardware.”

Ela explicou que a aliança da Microsoft com a Asus (para o ROG Ally) e a AMD aponta para um modelo em que o Xbox se dedica mais a licenciar software do que a fabricar consoles. Para ela, tudo isso é sintoma de um recuo estratégico. E conclui: “O hardware do Xbox está morto.”

E os jogos? Bom, mas não o suficiente

Embora Fryer reconheça o sucesso de relançamentos como Oblivion Remastered, ele questiona se o Xbox consegue produzir novos sucessos no ritmo da concorrência. O serviço Game Pass, embora popular, também não parece suficiente para sustentar as vendas de consoles, ele ressalta.

Um futuro sem consoles?

Mike Ybarra, ex-vice-presidente do Xbox Live e do Game Pass, ofereceu uma visão semelhante, porém mais pragmática. Para ele, o Xbox deveria se concentrar exclusivamente em ser uma ótima distribuidora de jogos. “Livre-se de todo o resto e concentre-se”, escreveu. Sua mensagem é clara: não há tempo para ambiguidades.

Crise ou mudança de direção?

Rumores de novas demissões na divisão de videogames da Microsoft estão alimentando a incerteza. Embora o Xbox esteja relatando números positivos de receita, ajustes internos — e a falta de um novo avanço em hardware — têm levado muitos a se perguntarem se a era dos consoles Xbox está chegando ao fim.