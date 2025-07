Cinco detalhes ocultos sobre Dragon Ball Z que todo fã de anime deveria saber

Já se passaram três meses desde o fim de Dragon Ball Daima, o mais novo anime da franquia baseada no mangá de Akira Toriyama. Enquanto esperamos que uma das plataformas de streaming libere a dublagem em espanhol latino-americano, estamos compartilhando alguns detalhes ocultos da série, que foi lançada para comemorar o 40º aniversário de Dragon Ball.

Nesta versão do anime, Dragon Ball retornou ao seu instinto básico de aventura, através de um mundo desconhecido onde a busca pelas Esferas do Dragão foi priorizada, aliada a batalhas intensas e demonstrações de poder dos Guerreiros Z.

Goku e Vegeta foram mais uma vez os protagonistas das histórias, mostrando transformações que todos sabíamos que eles eram capazes de alcançar, mas que até então eram inéditas no cânone de Dragon Ball.

É por isso que vamos contar cinco detalhes ocultos que você pode ter ignorado quando assistiu Dragon Ball Z.

De onde vem Daima?

O fato da série se chamar Dragon Ball Daima levantou muitas questões na época. O próprio Akira Toriyama explicou que é um jogo de palavras que significa “Mal”, “Demônio” ou “Demoníaco”, que se refere ao Reino Demoníaco em que as aventuras aconteceram.

Dragon Ball Daima cap 13

Akira Toriyama: Rei da Caneta

Um aspecto muito importante de Dragon Ball Daima é que Akira Toriyama foi o responsável por todo o desenvolvimento da série. Pela primeira vez em muito tempo (ele não fazia isso com Super), o sensei desenhou os personagens, suas transformações e deu um fio condutor às aventuras, como se quisesse nos dar uma última arte antes de falecer.

Akira Toriyama Dragon Ball Daima

É uma repetição?

Apesar de haver muitas críticas, por parecer uma releitura de Dragon Ball GT, a história é original de Akira Toriyama, mas uma espécie de homenagem ao que foi a continuação de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Daima e GT primeiras aterrisagens

Transformações que se tornaram canônicas

Nesse mesmo sentido, Akira Toriyama tomou a polêmica decisão de tornar canônica uma transformação que era de GT, a do Super Saiyajin 4 de Goku. Ele acrescentou alguns detalhes diferentes, como o fato de o personagem não crescer nessa forma, mas permanecer em seu tamanho natural.

Goku Super Saiyajin 4 - Dragon Ball Daima

O bônus adicional dessa situação é o Super Saiyajin 3 de Vegeta, uma transformação nunca vista antes em uma história escrita por Akira Toriyama.

Vegeta Super Saiyajin 3 - Dragon Ball Daima

Cronologia da série

O próprio Dragon Ball Daima explica que, cronologicamente, a história se passa depois de Dragon Ball Z. No entanto, ela entra em conflito em muitos aspectos e há inconsistências com o que acontece em Dragon Ball Super, como as transformações mencionadas anteriormente.

Goku Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima pode ser assistido na Crunchyroll, Netflix e HBO Max. Ainda estamos esperando que uma das plataformas se digne a transmiti-lo em espanhol latino-americano, para que os pequenos em casa possam aproveitar.