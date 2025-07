Apple Music completa 10 anos e comemora com playlist especial

Exatamente dez anos atrás, o Apple Music chegou aos nossos iPhones com a promessa de competir com o Spotify e reinventar a forma como ouvimos música. Hoje, em seu 10º aniversário, a plataforma não apenas continua viva, como também celebra a ocasião relembrando o passado... o seu.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Um presente com ritmo: seu “Replay All Time”

A Apple lançou uma versão especial de seu tradicional “Replay” para comemorar o aniversário. É uma playlist personalizada que compila suas músicas mais tocadas desde que você começou a usar o Apple Music, sejam elas repletas de clássicos atemporais ou prazeres culposos.

Ela está disponível na página inicial do Apple Music e, se você se inscreveu desde o início, em 2015, prepare-se para uma jornada nostálgica (e talvez um pouco constrangedora) pela sua evolução musical. A melhor parte: não precisa procurar em listas antigas; tudo está organizado em uma única playlist.

Por tempo limitado?

A Apple não esclareceu se a função “Repetir o Tempo Todo” será permanente, embora pareça provável que continue sendo atualizada conforme seu histórico de reprodução aumenta. Ou, quem sabe, talvez desapareça quando você decidir repetir aquela música que tocou repetidamente em 2017.

Festa de rádio, novo estúdio e muito mais

A comemoração não termina com a playlist. A partir de 1º de julho, a Apple Music Radio começará a contagem regressiva das 500 músicas mais tocadas dos últimos 10 anos, revelando 100 a cada dia até chegar ao top 100 em 5 de julho.

Também haverá especiais ao vivo ao longo da semana, começando com um programa sobre o nascimento da rádio musical da Apple.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Cinco detalhes ocultos sobre Dragon Ball Z que todo fã de anime deveria saber

Alerta Vermelho! Seu Gmail é uma peneira: regras Ninja para proteger sua caixa de entrada

Quais são os nomes da equipe de “Superinteligência” da Meta?

E para os artistas, a festa também é física: a Apple abrirá um estúdio criativo em Los Angeles neste verão (no hemisfério norte), com mais de 1.400 metros quadrados, com espaços para gravação, edição, ensaios fotográficos e muito mais.