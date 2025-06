Um nome popular se junta ao elenco do próximo filme de Street Fighter

A Legendary Entertainment está montando uma equipe digna de um campeonato mundial e agora está contratando 50 Cent para dar vida ao boxeador Balrog. O novo filme de Street Fighter promete ser uma das adaptações mais extravagantes e explosivas de games para o cinema, e a contratação do rapper confirma que o assunto é sério... ou, pelo menos, muito divertido.

Do microfone ao ringue: 50 Cent interpretará Balrog

Curtis “50 Cent” Jackson, rapper, empreendedor e, cada vez mais, ator, é a mais recente adição ao elenco diversificado e marcante do próximo filme de Street Fighter.

De acordo com fontes próximas à produção, Jackson está treinando intensamente para encarnar Balrog, o temível guarda-costas do vilão principal. A parte mais emocionante? Ele fará suas próprias acrobacias.

Balrog, no universo dos videogames, é um boxeador brutal que caiu em desgraça, com uma personalidade tão explosiva quanto seus punhos. Perfeito para alguém com a energia e a presença de Jackson, que já demonstrou sua versatilidade na televisão e no cinema.

O restante do elenco também está pronto para o combate

O filme, dirigido por Kitao Sakurai (The Eric Andre Show), começará a ser filmado em agosto na Austrália e conta com um elenco que parece ter saído de um crossover entre Hollywood, música e luta livre.

Jason Momoa interpretará Blanka, enquanto Noah Centineo interpretará Ken. Orville Peck, o estiloso cantor country mascarado, interpretará Vega.

A estrela da WWE Roman Reigns interpretará Akuma, e Andrew Koji (da série Warrior) interpretará o protagonista Ryu. Callina Liang, por sua vez, interpretará a icônica Chun-Li. Com um elenco tão completo, o filme parece uma mistura perfeita de cultura pop, artes marciais e muita nostalgia.

Do Arcade ao Blockbuster

Desde sua estreia em 1987, Street Fighter tem sido uma franquia icônica de jogos. Sua sequência de 1991 revolucionou os jogos de luta e mantém uma sólida base de fãs desde então. Seu lançamento mais recente, Street Fighter 6, foi lançado em 2023 e foi reconhecido como o melhor jogo de luta do ano.

O novo filme buscará homenagear essa história, mas com uma abordagem contemporânea e sem medo de misturar estilos. A Legendary e a Capcom estão coproduzindo o filme, cujos detalhes do enredo ainda são secretos... mas com esse elenco, o sucesso é garantido.