Por que as postagens X de Elon Musk estão sendo alvo de apostadores?

Por que Elon Musk não lança apenas foguetes, carros elétricos e polêmicas? Ele também tuíta. Muito. Tanto que sua atividade no X (antigo Twitter) se tornou alvo de apostas em plataformas como a Polymarket, onde milhões de dólares se movimentam semanalmente em torno de uma única pergunta: quantas postagens o magnata da tecnologia fará?

Apostas com sabor de algoritmo

Esqueça o cassino ou as apostas esportivas. Em 2025, um dos novos “mercados” virais é prever a hiperatividade digital de Elon Musk. A lógica é simples: você escolhe uma série de tuítes — por exemplo, entre 400 e 450 em uma semana — e compra ações como se estivesse apostando em um cavalo.

Se Musk atingir essa meta, você é pago

A plataforma onde isso acontece, a Polymarket, transformou essa dinâmica em um destaque. Há semanas em que os volumes de negociação ultrapassam dois milhões de dólares. Tudo isso analisando os padrões de postagem de um cara que não para de postar, responder e comentar.

Elon Musk como fenômeno na análise do mercado de ações

O mais impressionante não é apenas o fato de as pessoas estarem apostando, mas o nível de obsessão que seus hábitos geram. Os usuários calculam com precisão quantos tuítes ele envia por dia, se há eventos da SpaceX ou da Tesla que podem torná-lo mais ativo e até mesmo se ele está com vontade de interagir com seus fãs.

“Com o lançamento da Starship, certamente ultrapassará 400”, disse um usuário, que acabou acertando. A lógica desses mercados não é tão diferente da de Wall Street: previsões, análise comportamental e, claro, risco.

O tweet como uma nova criptomoeda?

A questão permanece: será esta uma maneira engenhosa de tirar proveito da hiperatividade digital de uma das figuras mais influentes do mundo ou simplesmente mais um exemplo do caos criativo da internet? Enquanto isso, os números não mentem: Musk tuíta sem parar... e algumas pessoas ganham (ou perdem) dinheiro com cada palavra.