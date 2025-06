Google Drive poderá em breve descriptografar documentos no Android

O Google continua adicionando inteligência artificial a tudo, e seu aplicativo de armazenamento em nuvem não fica atrás. O Google Drive para Android está preparando um novo recurso que pode facilitar muito a sua vida: a capacidade de resumir documentos PDF diretamente do visualizador, sem precisar sair do aplicativo ou copiar texto em outro lugar.

O poder do Gemini, agora para seus PDFs

Até agora, os resumos automáticos de documentos eram um recurso reservado ao Google Drive na web. Mas, graças a uma atualização recente (versão 2.25.250), foi encontrado um código que antecipa a chegada desse mesmo recurso ao aplicativo para Android.

E a melhor parte é que agora ele pode ser ativado antecipadamente: o recurso está praticamente pronto para ser lançado.

Em breve, você poderá abrir qualquer PDF salvo no Drive e tocar no ícone de três pontos no canto superior direito para ver uma nova opção: “Resumir este arquivo”. Você também pode ativar o Gemini no cabeçalho do visualizador e digitar diretamente o que você precisa que ele faça com o arquivo.

Não espere nenhuma mágica offline (ainda)

Há um pequeno porém: o recurso não funcionará se o arquivo PDF for baixado ou aberto offline. Para obter um resumo, o documento precisa estar salvo no seu Drive e disponível online.

Além disso, ao contrário da versão web, os resumos não aparecerão automaticamente; você terá que solicitá-los manualmente... por enquanto.

Arquivos mais fáceis de entender? Sim, por favor

Isso marca mais um passo importante para tornar o Google Drive mais do que apenas um repositório de arquivos. Com a chegada do Gemini, ler documentos longos ou entender relatórios complexos será muito mais fácil.

E se você tiver vários PDFs acumulados, também pode selecionar vários arquivos para gerar um resumo conjunto. Ideal para estudantes, jornalistas ou qualquer pessoa com muita coisa para ler.