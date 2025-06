Aquecimento global pode desencadear terremotos, diz estudo

Já sabíamos que o aquecimento global poderia derreter geleiras, secar rios ou incendiar florestas... mas será que também poderia causar terremotos? Um grupo de pesquisadores acaba de lançar uma teoria que parece roteiro de filme-catástrofe, mas com base científica: o aumento das temperaturas pode estar ajudando a ativar falhas sísmicas em áreas montanhosas.

Isso mesmo, o calor não apenas derrete, como também pode causar terremotos.

Quando o derretimento vai longe demais

O estudo, publicado na Earth and Planetary Science Letters e liderado pela ETH Zurich, propõe que a água do degelo glacial se infiltra profundamente no subsolo, gerando pressão suficiente para perturbar o equilíbrio das falhas geológicas.

Essa pressão extra é como aquele empurrãozinho que ninguém pediu... mas que pode desencadear um terremoto.

Os pesquisadores observaram mais de perto as Grandes Jorasses, parte do maciço do Monte Branco, e notaram algo curioso: após a enorme onda de calor de 2015, pequenos tremores começaram a ser registrados.

Embora não tenham causado danos graves, deixaram claro que o calor extremo não só altera o clima, como também sacode a Terra.

Terremotos de verão?

A equipe descobriu um padrão sazonal bastante claro. No final do verão, quando a água glacial recua rapidamente, os tremores aumentam. Então, na primavera, tudo se acalma. Coincidência? Eles acham que não.

Usando dados sísmicos registrados desde 2006, eles observaram que os verões mais quentes pareciam ser seguidos por mais atividade sísmica um ou dois anos depois. “Acreditamos que o sistema atingiu um ponto de gatilho”, explicou a pesquisadora Verena Simon.

Por enquanto, apenas nos Alpes

Antes de entrar em pânico, os especialistas esclarecem que esses terremotos são fracos e não devem preocupar as cidades próximas. Mas se essa dinâmica se replicar em lugares como o Himalaia, onde as condições geológicas e sociais são diferentes, pode se tornar um problema sério.

Resumindo: o aquecimento global não se trata mais apenas do derretimento de geleiras; agora também pode abalar o solo sob nossos pés. Mais uma reviravolta inesperada no complexo cenário climático que vivenciamos atualmente.