A onda do “faça você mesmo” chegou: estão perguntando ao ChatGPT como aplicar Botox em casa

A Inteligência Artificial invadiu nossas vidas como um furacão. Da composição musical à escrita de poemas, passando pela geração de códigos complexos e resolução de equações matemáticas, ferramentas como o ChatGPT democratizaram o acesso a uma imensa quantidade de informações e recursos antes impensáveis. É como ter um gênio na lâmpada que responde a quase tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

No entanto, como acontece com qualquer tecnologia poderosa, seu uso indevido pode ter consequências terríveis. E é aqui que entramos no terreno obscuro da saúde pessoal e da automedicação. O Botox, aquela substância milagrosa (ou demoníaca, dependendo de quem você perguntar) que paralisa temporariamente os músculos faciais para suavizar rugas, é um procedimento médico.

Uma pesquisa sobre injeções de botox falsas e que tem sido mal manipuladas está causando alertas| Foto: Getty Images

Exige um profundo conhecimento da anatomia facial, esterilização e a capacidade de identificar os locais exatos da injeção para evitar desastres. Mas, em um mundo onde a imediatez e os atalhos são a norma, a ideia de “poupar” uma consulta com um especialista perguntando a uma IA como fazer isso você mesmo está se tornando uma realidade preocupante. Estamos testemunhando o surgimento de uma nova epidemia de “rosto congelado” ou algo muito pior?

Quando a IA se torna seu “dermatologista”: um coquetel explosivo de riscos

A premissa de pedir ao ChatGPT ou a qualquer outra IA generativa instruções para um procedimento médico invasivo, como uma injeção de Botox, é, por si só, um grande sinal de alerta. Pense nisso: você confiaria seu rosto a um tutorial do YouTube sem um diploma médico de verdade? Provavelmente não.

Inteligência Artificial

Então, por que confiaria em um algoritmo que, por mais inteligente que seja, não tem mãos, não consegue ver sua anatomia única ou reagir a complicações em tempo real? A IA é uma ferramenta baseada em dados, padrões e texto. Falta julgamento clínico, experiência prática ou capacidade de entender o contexto individual do paciente.

As instruções para a injeção de Botox fornecidas por uma IA serão genéricas, retiradas de bancos de dados ou fóruns médicos, e não adaptadas às especificidades anatômicas de cada pessoa. Os riscos são variados e assustadores: desde resultados assimétricos (um olho mais caído que o outro, uma sobrancelha constantemente levantada como se estivesse constantemente surpreso), hematomas graves, infecções e até mesmo danos permanentes aos nervos.

ANÚNCIO

Evite ofertas duvidosas de Botox, e obtenha seu Botox somente em um consultório de um médico.| Foto: stock.adobe

Injetar Botox no local errado pode afetar músculos vitais para a expressão facial ou, em casos extremos, causar problemas de visão ou de deglutição se a toxina se espalhar. É o equivalente digital de tentar realizar uma apendicectomia com um bisturi de brinquedo e um tutorial do TikTok. Uma IA pode lhe dar a receita de um bolo, mas nunca lhe dirá como evitar se queimar ao retirá-lo do forno se você não acender o fogo corretamente. O Paradoxo da Informação: Muito Texto, Pouco Julgamento Médico

Um dos grandes atrativos do ChatGPT é sua capacidade de processar e sintetizar grandes quantidades de informação. Você pergunta algo e ela retorna uma resposta coerente e estruturada, muitas vezes com uma autoridade que pode ser enganosa. É exatamente isso que a torna perigosa quando se trata de tópicos médicos delicados. A IA não “entende” o que você está dizendo da mesma forma que um médico.

Ele simplesmente compila informações de seu treinamento para gerar uma resposta que “parece” correta. Não há julgamento ético, avaliação de risco ou compreensão das implicações vitais de suas próprias “recomendações”.

A grande questão: Estamos perdendo o bom senso na era da IA?

Navegamos pelas águas turvas da autoinjeção de Botox com a ajuda do ChatGPT, desvendando os muitos riscos e dilemas éticos que isso acarreta. Dos perigos físicos da aplicação incorreta, à perigosa autoridade que a IA parece exercer sem um julgamento médico real, à responsabilidade dos desenvolvedores e à preocupante tendência geral do “faça você mesmo” na medicina. É um tópico que nos obriga a refletir sobre nossa relação com a tecnologia e nossa própria saúde.

Em um mundo onde a informação está a apenas um clique de distância e a IA parece ter todas as respostas, estamos perdendo a capacidade de discernir quando uma tarefa exige habilidade e julgamento humanos insubstituíveis? O imediatismo e o desejo de economizar dinheiro não devem ser as bússolas que norteiam decisões tão críticas quanto aquelas que afetam nossa saúde e aparência.

LEIA TAMBÉM:

Um nome popular se junta ao elenco do próximo filme de Street Fighter

Por que as postagens X de Elon Musk estão sendo alvo de apostadores?

Aquecimento global pode desencadear terremotos, diz estudo

Portanto, a questão fundamental é: estamos prontos para impor limites ao que pedimos à IA, especialmente quando nossa integridade física está em jogo? Ou continuaremos buscando atalhos perigosos, confiando em algoritmos para tarefas que só devem ser executadas por mãos experientes e mentes bem treinadas? Seu rosto agradecerá... ou o repreenderá para sempre!