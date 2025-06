Google Earth completou 20 anos e, para comemorar, está permitindo que você volte no tempo

Se pararmos para pensar, é improvável que percebamos que o Google Earth já tem 20 anos. Parece que foi ontem que começamos a brincar com seu globo virtual, girando o planeta com o mouse como astronautas frustrados.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Mas, duas décadas depois, a ferramenta não só continua viva, como também está comemorando seu aniversário com um novo recurso que vai te impressionar: ela permite que você olhe para o passado.

Dessa forma, você pode ver como sua cidade mudou ao longo dos anos

O Google Earth agora adiciona o recurso “History Street View”, algo que já víamos no Google Maps para desktop desde 2014.

A ideia? Permitir que você viaje no tempo (digitalmente falando) e veja como era sua rua favorita — ou a casa dos seus avós, ou aquela esquina onde costumava ser uma locadora de vídeo — em diferentes momentos do passado.

Com esse novo recurso, você pode explorar a passagem do tempo em cidades ao redor do mundo. Por exemplo, veja como Houston se transformou nos últimos anos. Spoiler: a mudança pode ser chocante.

IA + Planeta = Dados Mais Suculentos (Mas Só Se Você For Profissional)

Como se não bastasse, o Google Earth também quer levar o futuro a sério. Em breve, lançará um novo recurso que usa inteligência artificial para fornecer dados ambientais ultradetalhados. A má notícia: por enquanto, ele está disponível apenas para usuários profissionais nos EUA.

ANÚNCIO

E que tipo de informação ela oferecerá? De mapas de cobertura de árvores a áreas urbanas que precisam de mais sombra para combater o calor. Esta ferramenta pode ser fundamental para planejadores urbanos que desejam projetar cidades mais frescas, sustentáveis ​​e agradáveis.

LEIA TAMBÉM:

DeepSeek está ajudando militares chineses a escapar do controle dos EUA para obter chips

Você acha que a tela do seu Nintendo Switch 2 está desfocada? Este pode ser o motivo

Putin dá sinal verde: Rússia criará um aplicativo de mensagens para combater WhatsApp e Telegram

Ou, quem sabe, para aqueles que sonham com mais sombra sem precisar carregar um guarda-chuva para todo lugar.