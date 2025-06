Instagram e Threads estão cada vez mais separados, e novo recurso prova isso

Até agora, a conexão entre o Instagram e o Threads era bastante próxima. Tanto que compartilhar filtros ou configurações entre os dois aplicativos era a norma. Mas, com uma nova atualização anunciada por Adam Mosseri, o Threads está começando a trilhar seu próprio caminho. Como? Separando um de seus principais recursos: “Palavras Ocultas”.

Adeus filtros compartilhados, olá controle total

Até recentemente, se você bloqueasse um termo no Instagram, ele também desaparecia automaticamente do Threads. Mas isso é história. Agora, cada aplicativo tem seus próprios filtros independentes, o que significa que você pode personalizar sua experiência no Threads sem precisar alterar seu feed do Instagram.

Essa mudança melhora muito a personalização. Por exemplo, se você não quiser ver spoilers do seu programa favorito no Threads, mas não se importa em encontrá-los no Instagram, agora você pode ajustar os filtros sem ter que alternar entre as plataformas.

Duas melhorias importantes: mais fácil e mais temporário

Além de se tornar independente, o recurso Palavras Ocultas recebeu duas melhorias muito úteis:

Bloqueio em lote: agora você não precisa adicionar palavras palavra por palavra. Você pode copiar e colar uma lista inteira e bloquear termos, frases ou até emojis de uma só vez.

Data de Validade do Filtro: Quer evitar ler sobre um determinado assunto por apenas alguns dias? Você pode definir um limite de tempo (até 30 dias) e, em seguida, os filtros serão desativados automaticamente. Ideal para silenciar tópicos temporários, como lançamentos, eventos ou notícias que lotam sua linha do tempo.

O Threads está crescendo, e isso fica evidente

Além dos ajustes técnicos, essa mudança reflete algo maior: o Threads está amadurecendo como plataforma. Embora ainda esteja conectado ao Instagram em termos de perfis, já está começando a oferecer recursos que não dependem do aplicativo pai.

A ideia é clara: permitir que cada usuário controle melhor o que vê, sem precisar silenciar ou bloquear contas. Isso também dá ao Threads uma identidade mais definida: menos centrado em imagens e mais focado em conversas.

O que está por vir

Esta atualização faz parte da estratégia mais ampla do Meta para — finalmente — ouvir seus usuários. Espera-se que mais ferramentas específicas do Threads sigam esse caminho de personalização. Por enquanto, se você usa o Threads e quer manter seu feed limpo sem afetar seu Instagram, esta é uma ótima notícia.