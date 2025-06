Sam Altman está em parceria com o CEO da Microsoft? Veja o que sabemos até agora

Sam Altman, CEO da OpenAI, não é de ficar parado. E se há uma conversa que pode mudar o cenário da indústria de tecnologia, é a que ele teve há alguns dias com Satya Nadella, CEO da Microsoft. O que eles discutiram? Uma possível “futura colaboração profissional”. Sim, parece que as grandes mentes da inteligência artificial podem estar prestes a unir forças ainda mais.

Microsoft e OpenAI: Recalculando?

Desde que a Microsoft se tornou a maior investidora da OpenAI, o relacionamento passou por tudo, desde avanços tecnológicos a integrações em produtos como o Copilot... e agora, revisões estratégicas.

O Wall Street Journal noticiou recentemente que ambas as empresas estão revisando os termos do investimento, incluindo a participação da Microsoft na OpenAI daqui para frente. Spoiler: o tamanho da fatia está criando tensões.

De acordo com o Financial Times, se não chegarem a um acordo em breve sobre questões-chave como essa, a Microsoft poderá até suspender as negociações. Nada está finalizado, mas as negociações estão em andamento. Altman: “Sim, discutimos coisas sérias... mas está tudo bem.”

Em entrevista ao New York Times, Altman foi direto, mas conciliador. Ele admitiu que, nesse tipo de aliança profunda, “há pontos de tensão”, mas que, no geral, o relacionamento com a Microsoft tem sido “maravilhosamente positivo”.

E como se não bastasse ter a Microsoft em jogo, Altman também mencionou ter tido uma “conversa produtiva” com Donald Trump sobre o futuro da inteligência artificial. Sim, o ex-presidente. Aparentemente, Trump entendeu o impacto geopolítico e econômico que a IA poderia ter no futuro.

E o que Trump tem a ver com tudo isso?

Em janeiro, o ex-presidente dos EUA anunciou o Stargate, uma mega iniciativa privada com um investimento de até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA. Quem estaria supostamente envolvido? Ninguém menos que SoftBank, Oracle e OpenAI.

Em resumo, enquanto a Microsoft e a OpenAI continuam a refinar os detalhes de sua parceria, Altman parece ter uma agenda internacional com pesos pesados. E com tantos titãs da tecnologia em jogo, 2026 pode ser um ano-chave para ver como o cenário da IA ​​se remodelará.