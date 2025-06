Nova bateria do iPhone 17 Air é um insulto a todos os fãs da Apple

A Apple está mais uma vez focando na estética, e desta vez com o próximo iPhone 17 Air, um aparelho que promete um design ultrafino, mas também traz consigo uma potencial preocupação para os usuários: a duração da bateria.

De acordo com vazamentos recentes, o iPhone 17 Air terá uma bateria de 2.800 mAh, capacidade semelhante à do iPhone 12. Embora esse número possa parecer suficiente no papel, na prática pode não durar um dia inteiro de uso para quem leva seus aparelhos ao limite. Em tempos em que streaming, videochamadas e uso constante de aplicativos fazem parte do dia a dia, cada miliampere conta.

iPhone 17 Slim. Imagem Conceitual Imagem: Mac Rumors

O design elegante do iPhone 17 Air parece ter influenciado essa decisão. Ao buscar um perfil mais fino, a Apple supostamente sacrificou o espaço interno, limitando a capacidade da bateria. Para atenuar essa potencial desvantagem, a empresa estaria considerando lançar uma capa com bateria integrada como acessório oficial. Uma estratégia bem conhecida, mas para muitos, não passa de um remendo para uma limitação estrutural.

Por outro lado, especula-se que a tecnologia de ânodo de silício possa ser incorporada às novas baterias, o que poderia melhorar a eficiência energética do dispositivo. Além disso, o iOS 19 — a versão do sistema operacional que acompanhará este modelo — poderá incluir novos recursos de economia de energia, otimizando o consumo e estendendo a vida útil da bateria ao máximo.

Em suma, o iPhone 17 Air está se configurando como um dispositivo visualmente atraente e tecnologicamente ambicioso, mas com uma incógnita significativa em seu desempenho diário. Resta saber se o equilíbrio entre design e funcionalidade convencerá os usuários mais exigentes.